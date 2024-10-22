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بوتين: التعاون مع مصر يسير بوتيرة ثابتة ومهتمون بتطويره - أخبار كلمتك

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بوتين: التعاون مع مصر يسير بوتيرة ثابتة ومهتمون بتطويره - أخبار كلمتك

بوتين: التعاون مع مصر يسير بوتيرة ثابتة ومهتمون بتطويره - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:05 مساءً - الثلاثاء 22/أكتوبر/2024 - 10:45 م 10/22/2024 10:45:49 PM

رئيس روسيا.بوتين.كلمتك
رئيس روسيا.بوتين.كلمتك
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو مهتمة بتطوير التعاون مع القاهرة مشددا أن ذلك يسير بوتيرة ثابتة ونحن مهتمون بتطويره.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث عقدت جلسة مباحثات أكد الرئيس السيسي خلالها عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع روسيا في مختلف المجالات معربا عن تقدير مصر للدعم الروسي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سوف يستعرض خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليًا وإقليميًا، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيًا واقتصاديًا، وكذا إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لاسيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية، وسوف تتطرق كذلك مداخلات الرئيس إلى قضايا تغير المناخ، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع.
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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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