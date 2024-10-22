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الرئيس الروسي: ننتظر زيارة وزير الخارجية المصري في العاشر من نوفمبر - أخبار كلمتك

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الرئيس الروسي: ننتظر زيارة وزير الخارجية المصري في العاشر من نوفمبر - أخبار كلمتك

الرئيس الروسي: ننتظر زيارة وزير الخارجية المصري في العاشر من نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:48 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إننا ننتظر زيارة وزير الخارجية المصري، في العاشر من نوفمبر المقبل، في قمة: «روسيا - إفريقيا»، التي تنعقد بروسيا.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة تجمع دول بريكس، وفقا لما أفادت به قناة «إكسترا نيوز» في خبر عاجل منذ قليل.

ووصل الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء إلى مدينة قازان الروسية، للمشاركة في قمة تجمع بريكس، التي تشارك فيها مصر كعضو للمرة الأولى.

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اجتماع مرتقب بين الرئيسين السيسي وبوتين على هامش قمة بريكس

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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