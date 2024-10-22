مصر والبرتغال تبحثان التعاون حول قضايا الهجرة واللاجئين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:48 مساءً - التقى السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال، والسفير دكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، Rui Freitas نائب وزير وسكرتير الدولة لشئون الرئاسة المعني بملف الهجرة في البرتغال.

واستعرض السفير وائل النجار أهم أوجه التعاون بين مصر والبرتغال لفتح مجالات لاستقدام عمالة مصرية ماهرة موسمية وفقًا لاحتياجات الجانب البرتغالي، وتطلعنا لسرعة توقيع مذكرة تفاهم المقترحة لتنظيم ذلك، أسوة بالمذكرات التي وقعتها مصر مع عدد من الدول الأوروبية الأخرى.

من جانبه، أعرب السفير دكتور وائل بدوي عن الشكر لحكومة البرتغال على استضافة الاجتماع المشترك لعمليتي الخرطوم والرباط حول مسارات الهجرة الشرعية واللتين تضمان دول الإتحاد الأوروبي والدول الأفريقية على مسارات شرق ووسط وغرب المتوسط والأطلنطي إلى أوروبا، تحت رئاسة مشتركة بين مصر -رئيس عملية الخرطوم- والبرتغال -رئيس عملية الرباط.

و أشار Freitas إلى أن بلاده انتهت من الإجراءات اللازمة للتوقيع على اتفاق مع المنظمة الدولية للهجرة لإعادة توطين 300 لاجئ مسجلين من مصر، ووضع تصور لكيفية توزيع إدماجهم في مختلف الأقاليم البرتغالية. ورحب السفير دكتور وائل بدوى بهذه المبادرة البرتغالية، والتي تأتي في إطار تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية طبقا للعهد الدولي للهجرة، خاصة في ضوء الأعباء التي تتحملها مصر لاستضافة ما يزيد عن 10 مليون لاجئ ومهاجر، معربا عن تطلعنا لزيادة أعداد اللاجئين المعاد توطينهم من مصر، في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.

وفي سياق متصل، التقى السفير دكتور وائل بدوي بكل من Mario Pedro وMarta Feio عضوي مجلس إدارة وكالة الاندماج والهجرة واللجوء البرتغالية «AIMA»، حيث ناقش الجوانب التنفيذية المتعلقة بفتح مسارات شرعية لتنقل العمالة من مصر إلى البرتغال، والإعداد لبدء إعادة توطين لاجئين من مصر إلى البرتغال، وأبدى الجانب البرتغالي انفتاحه على وضع الآليات التنفيذية اللازمة في هذا الخصوص.