الرئيس السيسي: نتطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائي مع روسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:48 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تتطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائي مع روسيا، مشيدًا بتطور العلاقات الثنائية مع روسيا.

وقال الرئيس السيسي، خلال جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة تجمع دول بريكس المنعقدى في مدينة قازان الروسية، إن مصر تقدر جهود روسيا طوال فترة رئاستها للبريكس.

وثمن الرئيس السيسي، العلاقات المصرية الروسية، قائلًا: «أشيد بالمساهمة الروسية الفعالة في المشروعات القومية».

وقدم الرئيس السيسي، الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلًا: «اسمح لي أن أعبر عن سعادتي بلقائكم مرة أخرى، ونقدر الدعم الروسي لمصر».

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إننا ننتظر زيارة وزير الخارجية المصري، في العاشر من نوفمبر المقبل، في قمة: «روسيا أفريقيا»، التي تنعقد بروسيا.

ووصل الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء إلى مدينة قازان الروسية، للمشاركة في قمة تجمع بريكس التي تشارك فيها مصر كعضو للمرة الأولى.