اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

ماجد المصري يظهر بلوك شخصيته في مسلسل إش إش بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

ماجد المصري يظهر بلوك شخصيته في مسلسل إش إش بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

تصعيد خطير بقضية عشال الليلة ضد القوات العسكرية بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

تصعيد خطير بقضية عشال الليلة ضد القوات العسكرية بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

الرئيس السيسي: نتطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائي مع روسيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس السيسي: نتطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائي مع روسيا - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: نتطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائي مع روسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:48 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تتطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائي مع روسيا، مشيدًا بتطور العلاقات الثنائية مع روسيا.

وقال الرئيس السيسي، خلال جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة تجمع دول بريكس المنعقدى في مدينة قازان الروسية، إن مصر تقدر جهود روسيا طوال فترة رئاستها للبريكس.

وثمن الرئيس السيسي، العلاقات المصرية الروسية، قائلًا: «أشيد بالمساهمة الروسية الفعالة في المشروعات القومية».

وقدم الرئيس السيسي، الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلًا: «اسمح لي أن أعبر عن سعادتي بلقائكم مرة أخرى، ونقدر الدعم الروسي لمصر».

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إننا ننتظر زيارة وزير الخارجية المصري، في العاشر من نوفمبر المقبل، في قمة: «روسيا أفريقيا»، التي تنعقد بروسيا.

ووصل الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء إلى مدينة قازان الروسية، للمشاركة في قمة تجمع بريكس التي تشارك فيها مصر كعضو للمرة الأولى.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق