اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

ماجد المصري يظهر بلوك شخصيته في مسلسل إش إش بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

ماجد المصري يظهر بلوك شخصيته في مسلسل إش إش بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

تصعيد خطير بقضية عشال الليلة ضد القوات العسكرية بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

تصعيد خطير بقضية عشال الليلة ضد القوات العسكرية بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

السفير المصري لدى فنزويلا وترينيداد وتوباجو يلتقي وزير خارجية ترينيداد وتوباجو - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
السفير المصري لدى فنزويلا وترينيداد وتوباجو يلتقي وزير خارجية ترينيداد وتوباجو - أخبار كلمتك

السفير المصري لدى فنزويلا وترينيداد وتوباجو يلتقي وزير خارجية ترينيداد وتوباجو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:40 مساءً - التقى السفير كريم أمين سفير جمهورية مصر العربية لدى فنزويلا وترينيداد وتوباجو مع الدكتور آمري براون، وزير الخارجية وشؤون الكاريكوم، حيث استقبل الوزير السفير المصري في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة «بورت أوف سبين»، معربًا عن تقدير بلاده لمصر التي تحرص على مد جسور علاقات الصداقة مع كافة الدول بما فيها دول أمريكا الجنوبية والكاريبي، وذلك خلال زيارته إلى جمهورية ترينيداد وتوباجو الأسبوع الماضي، والتي تمت تلبية لدعوة من السيدة رئيسة الجمهورية.

وقد تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية، وعلى رأسها استمرار العدوان الإسرائيلي في الشرق الأوسط، حيث أشار وزير الخارجية إلى أن بلاده قد اعترفت بدولة فلسطين، وأنه يتابع المواقف والجهود المصرية للوصول إلى وقف العمليات في الشرق الأوسط.

السفير كريم أمين

كما حرص الجانب المصري على إطلاع الوزير على تطورات الأوضاع في السودان، وكذلك الدور والجهود المصرية في القارة الأفريقية، وما تقدمه مصر من دعم للدول الشقيقة.

اقرأ أيضاً
سفير مصر في بغداد يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره العراقي

وزير العمل يبحث مع السفير القطري تفعيل التعاون في استقبال العمالة المصرية

خلال لقائه بالسفير الأردني.. عاشور يؤكد أهمية التعاون في تعزيز النشر العلمي العربي

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق