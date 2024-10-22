السفير المصري لدى فنزويلا وترينيداد وتوباجو يلتقي وزير خارجية ترينيداد وتوباجو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:40 مساءً - التقى السفير كريم أمين سفير جمهورية مصر العربية لدى فنزويلا وترينيداد وتوباجو مع الدكتور آمري براون، وزير الخارجية وشؤون الكاريكوم، حيث استقبل الوزير السفير المصري في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة «بورت أوف سبين»، معربًا عن تقدير بلاده لمصر التي تحرص على مد جسور علاقات الصداقة مع كافة الدول بما فيها دول أمريكا الجنوبية والكاريبي، وذلك خلال زيارته إلى جمهورية ترينيداد وتوباجو الأسبوع الماضي، والتي تمت تلبية لدعوة من السيدة رئيسة الجمهورية.

وقد تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية، وعلى رأسها استمرار العدوان الإسرائيلي في الشرق الأوسط، حيث أشار وزير الخارجية إلى أن بلاده قد اعترفت بدولة فلسطين، وأنه يتابع المواقف والجهود المصرية للوصول إلى وقف العمليات في الشرق الأوسط.

كما حرص الجانب المصري على إطلاع الوزير على تطورات الأوضاع في السودان، وكذلك الدور والجهود المصرية في القارة الأفريقية، وما تقدمه مصر من دعم للدول الشقيقة.