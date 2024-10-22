الرئيس السيسي: نثمن تعزيز التعاون التجاري بالعملة المحلية بين دول بريكس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:40 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نثمن تعزيز التعاون التجاري بالعملة المحلية بين دول بريكس.

وخلال جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة تجمع دول بريكس المنعقدى في مدينة قازان الروسية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تتطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائي مع روسيا، مشيدًا بتطور العلاقات الثنائية مع روسيا.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر تقدر جهود روسيا طوال فترة رئاستها للبريكس.