جلسة مباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي على هامش قمة «بريكس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:40 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة تجمع دول بريكس، وفقا لما أفادت به قناة «إكسترا نيوز» في خبر عاجل منذ قليل.

ووصل الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء إلى مدينة قازان الروسية، للمشاركة في قمة تجمع بريكس التي تشارك فيها مصر كعضو للمرة الأولى.