الرئيس السيسي لـ بوتين: نقدر الدعم الروسي لمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:40 مساءً - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلًا: «اسمح لي أن أعبر عن سعادتي بلقائكم مرة أخرى، ونقدر الدعم الروسي لمصر».

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إننا ننتظر زيارة وزير الخارجية المصري، في العاشر من نوفمبر المقبل، في قمة: «روسيا أفريقيا»، التي تنعقد بروسيا.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة تجمع دول بريكس.

ووصل الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء إلى مدينة قازان الروسية، للمشاركة في قمة تجمع بريكس التي تشارك فيها مصر كعضو للمرة الأولى.