اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

ماجد المصري يظهر بلوك شخصيته في مسلسل إش إش بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

ماجد المصري يظهر بلوك شخصيته في مسلسل إش إش بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

تصعيد خطير بقضية عشال الليلة ضد القوات العسكرية بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

تصعيد خطير بقضية عشال الليلة ضد القوات العسكرية بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

نائب محافظ الجيزة تتفقد مشروع مواقف السرفيس بكوبري الصحابة (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نائب محافظ الجيزة تتفقد مشروع مواقف السرفيس بكوبري الصحابة (صور) - أخبار كلمتك

نائب محافظ الجيزة تتفقد مشروع مواقف السرفيس بكوبري الصحابة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:39 مساءً - تفقدت الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، مشروع إنشاء مواقف سرفيس حضارية وساحات انتظار بمنطقة كوبري الصحابة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع تطوير مسار ترعة المريوطية.

وأكدت نائب المحافظ خلال الجولة، أهمية هذا المشروع في إطار التطوير الشامل الذي تشهده المنطقة، مشيرة إلى أنه يأتي استكمالًا للعديد من المشروعات الخدمية التي تم تنفيذها في أحياء الطالبية والهرم. كما شددت على ضرورة الانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن وتشغيله لخدمة المواطنين.

3cd4971ad8.jpg
d70c6aeed7.jpg
729812ee1d.jpg
ed41109597.jpg
737c9310a9.jpg

توفير مواقف آمنة ومنظمة لسيارات السرفيس

من جانبها، أشارت نائب المحافظ إلى أن المشروع يهدف إلى توفير مواقف آمنة ومنظمة لسيارات السرفيس، مما يساهم في تنظيم حركة المرور وتقليل الازدحام، وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تم التأكيد على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان الانتهاء من المشروع وفقًا للمخطط الزمني المحدد.

وفي ختام الجولة، أعربت نائب المحافظ عن ارتياحها لما شاهدته من تقدم في أعمال المشروع، مؤكدة على استمرار المتابعة الدورية لضمان تنفيذه على أعلى مستوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق