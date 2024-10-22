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بالتعاون مع وزارة الرياضة، مرصد الأزهر يستقبل مجموعة من طلبة جامعة الفيوم - أخبار كلمتك

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بالتعاون مع وزارة الرياضة، مرصد الأزهر يستقبل مجموعة من طلبة جامعة الفيوم - أخبار كلمتك

بالتعاون مع وزارة الرياضة، مرصد الأزهر يستقبل مجموعة من طلبة جامعة الفيوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:52 مساءً - نظم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف برنامجًا توعويًا تضمن محاضرات وورش عمل لمجموعة من طلبة جامعة الفيوم اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أكتوبر، ضمن جهوده التوعوية لتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة والشاذة التي تخالف القيم الإسلامية والمجتمعية.

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يأتي البرنامج ضمن التعاون القائم بين مشيخة الأزهر ووزارة الشباب والرياضة لتنفيذ برنامج "نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب" لطلاب الجامعات المصرية.

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وتُعد المحاضرات التي يعقدها المرصد جزءًا هامًا من الجهود المبذولة لتوعية الشباب وتوجيههم نحو دورهم الفعّال في نهضة الوطن. وفي المحاضرة الأولى، تناول الدكتور طاهر نصر المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية والأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، أهمية التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. 

وشدد على دور الشباب في بناء المجتمع الواعي والمثقف. من جهة أخرى، سلط كل من الدكتور حمادة شعبان والدكتور مصطفى البدري المشرفين بالمرصد، الضوء على التكتيكات التي تستخدمها التنظيمات المتطرفة لاستقطاب الشباب، عبر عمليات "غسل الدماغ" التي تهدف إلى تغيير القيم والسلوكيات والقناعات لدى الأفراد، وذلك ضمن جهود تعزيز الوعي والفهم بين الشباب، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة لحماية أنفسهم ومجتمعاتهم.


كما قام الطلبة بجولة داخل مرصد الأزهر للتعرف على آلية عمل وحدات المرصد بلغاته الـ (13) وأبرز الإصدارات المقروءة والمرئية في العديد من القضايا محل البحث والدراسة وفي مقدمتها التطرف العنيف.

نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب

جدير بالذكر أن برنامج "نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب" يواصل أهدافه التوعوية للعام الثالث على التوالي، حيث استقبل المرصد على مدار الأعوام الماضية مجموعات متنوعة من شباب الجامعات ضمن جهوده الحثيثة لتحصين الشباب ورفع الوعي حيال الهوية والقيم الإنسانية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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