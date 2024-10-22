في ذكرى تعامد الشمس على وجهه، تعرف على ألقاب الملك رمسيس الثاني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:00 مساءً - عرض المتحف المصري بالتحرير السوار الذهبي للملك رمسيس الثاني، حيث زين الجزء العلوي هو على شكل بطة ذات الرأسين جسمها مصنوع من قطعة كبيرة من لابيس لازولي عهد المملكة الجديدة حوالي 1279 قبل الميلاد.



ألقاب الملك رمسيس الثاني



وأكد المتحف المصري بالتحرير أن الملك رمسيس الثاني اتخذ لنفسه عدة ألقاب أبرزها اللقب الرسمي «مستعمل-ماعت-ر»؛ بمعنى رع، قوي العدالة، وفي حالات خاصة أضاف إلى هذا اللقب نماذج مختلفة مثل «ميري-رع أو محبوب رع أو تيت-رع أو العاور وريث "رع أو ستيبن-رع مختار رع.

وشهد معبد أبو سمبل، اليوم الثلاثاء، الاحتفال بتعامد الشمس علي وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بأسوان في واحدة من أكثر الظواهر الفريدة من نوعها والتي تدل على براعة المصري القديم في مجال الفلك والعمارة ويتم الاحتفال بها مرتين كل عام في الـ22 من فبراير وأكتوبر من كل عام.

تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني

واكدت وزارة السياحة والآثار أن الظاهرة كانت تحدث هذه يومي 21 أكتوبر و21 فبراير من كل عام وبعد نقل المعبد على تل ارتفاعه 66 متر، تأخر حدوث الظاهرة 24 ساعة لتصبح 22 أكتوبر و22 فبراير من كل عام.

دخول الشمس لمعبدي أبو سمبل

وتتسلل أشعة الشمس خلال التعامد إلى داخل المعبد، لتصل إلى قدس الأقداس، لتشع بنورها لمدة تتراوح ما بين 20 و25 دقيقة، على تمثال الملك رمسيس الثانى وبجواره تماثيل المعبودات رع حور آختي، وآمون، وكذلك المعبود بتاح الذي لا تتعامد الشمس على وجهه حيث اعتبره المصري القديم معبود الظلام.

ويرجع اكتشاف هذه الظاهرة فى عام 1874، عندما رصدت المستكشفة "إميليا إدوارذ" والفريق المرافق لها هذه الظاهرة وتسجيلها فى كتابها المنشور عام 1899 بعنوان "ألف ميل فوق النيل".

ويعد معبدي أبو سمبل جزءًا من مواقع التراث العالمي لليونسكو وقد نحت المعبدين كنصب دائم للملك رمسيس الثاني وللملكة نفرتاري، احتفالًا بانتصاره في معركة قادش.



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