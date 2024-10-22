بالأسماء.. التشكيل الجديد لهيئة المكتب بنقابة المحامين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:19 مساءً - اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك بحضور 26 عضوا من أعضاء مجلس النقابة.
وقرر المجلس بإجماع الأصوات انتخاب كلا من:
أولا: الوكالة
١- سعيد عبد الخالق - وكيل أول.
٢- محمد الكسار - وكيل ثان.
ثانياً: الأمانة العامة
1- محمود الداخلي - الأمين العام.
2- عيسى أبو عيسى - الأمين العام المساعد.
ثالثا: أمانة الصندوق
1- عبد المجيد هارون - أمين الصندوق.
2- محسن لطفي - أمين الصندوق المساعد.
وحدد مجلس نقابة المحامين يوم الإثنين المقبل الموافق 28/10/2024، موعداً لاستكمال تشكيل لجان مجلس نقابة المحامين.
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