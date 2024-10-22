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بالأسماء.. التشكيل الجديد لهيئة المكتب بنقابة المحامين - أخبار كلمتك

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بالأسماء.. التشكيل الجديد لهيئة المكتب بنقابة المحامين - أخبار كلمتك

بالأسماء.. التشكيل الجديد لهيئة المكتب بنقابة المحامين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:19 مساءً - اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك بحضور 26 عضوا من أعضاء مجلس النقابة.

اجتماع أعضاء مجلس نقابة المحامين

وقرر المجلس بإجماع الأصوات انتخاب كلا من:

أولا: الوكالة

١- سعيد عبد الخالق - وكيل أول.

٢- محمد الكسار - وكيل ثان.

ثانياً: الأمانة العامة

1- محمود الداخلي - الأمين العام.

2- عيسى أبو عيسى - الأمين العام المساعد.

ثالثا: أمانة الصندوق

1- عبد المجيد هارون - أمين الصندوق.

2- محسن لطفي - أمين الصندوق المساعد.

هيئة المكتب بنقابة المحامين

وحدد مجلس نقابة المحامين يوم الإثنين المقبل الموافق 28/10/2024، موعداً لاستكمال تشكيل لجان مجلس نقابة المحامين.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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