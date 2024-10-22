«حياة كريمة» تستهدف افتتاح نحو 100 منفذ ثابت لبيع اللحوم المخفضة بنهاية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:19 مساءً - شهدت الأيام الماضية إطلاق مؤسسة حياة كريمة منافذ متنقلة في مختلف محافظات مصر، توفر من خلالها اللحوم البلدي والمجمدة بأسعار تناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار سياسة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة.

وتواصل المؤسسة دعم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا عن طريق توفير المنتجات الرئيسية المختلفة مثل اللحوم البلدي والمجمدة والفراخ، عبر المنافذ والشوادر المتنقلة في أغلب محافظات مصر.

افتتاح نحو 100 منفذ ثابت لبيع اللحوم المخفضة بنهاية 2024

وقالت بثينة مصطفى، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة: إن المؤسسة تستهدف بنهاية العام الجاري 2024 افتتاح نحو 100 منفذ ثابت لبيع اللحوم المخفضة، مشيرة إلى أن مؤسسة حياة كريمة تستهدف بيع نحو 2 طن بشكل يومي في 25 نقطة متحركة في أكثر من 8 محافظات مختلفة خلال أكتوبر 2024.

محاربة جشع التجار وتخفيف الأعباء المعيشية

وأشارت المتحدث باسم مؤسسة حياة كريمة، إلى أن الهدف الرئيسي من مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة تناسب مختلف الفئات هو محاربة جشع التجار وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الأخيرة.

وأكدت بثينة مصطفى أن اللحوم المطروحة تأتي بأعلى جودة وبأقل سعر مقارنة بالأسواق الخارجية، إضافة إلى أنها تخضع لرقابة بيطرية صارمة لضمان سلامتها وجودتها لضمان تقديم أفضل منتج للمواطن.

أسعار اللحوم والدواجن في منافذ حياة كريمة

وكشفت مؤسسة حياة كريمة عن أسعار اللحوم والدواجن المتوفرة في الشوادر التابعة لها ومنافذها بالمحافظات والتي تأتي كالآتي:

- سعر كيلو اللحم البلدي شادر: 310 جنيهات.

- سعر كيلو اللحم البلدي عربيات: 210 جنيهات.

- سعر كيلو اللحم المستورد: 185 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم المفروم البلدي: 190 جنيهًا.

- سعر الفراخ وزن 900-1000 جرام: 90 جنيهًا.

- سعر طبق فرختين: 140 جنيهًا.

أماكن منافذ حياة كريمة

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة عن أماكن المنافذ والشوادر المتنقلة في محافظات مصر المختلفة تسهيًلا على المواطنين، وتأتي الأماكن على النحو التالي:

- عين شمس: موقف أتوبيس مساكن عين شمس.

- القاهرة: السيدة زينب بجوار كوبري أبو الريش.

- الأميرية بالوايلي.

- المرج: نزلة دائري مؤسسة الزكاة بجوار مدرسة حافظ إبراهيم.

- الجيزة: أبو النمرس، بولاق الدكرور، أوسيم، منشأة القناطر.

- الإسماعيلية: بجوار استاد الإسماعيلي الشارع التجاري.

- البحيرة: وادي النطرون موقف أقاليم أبو حمص.

- الشرقية: ميدان عرابي.

- السويس: حي الجناين.

- بني سويف: ميدان المديرية.