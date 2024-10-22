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بوتين يستقبل الرئيس السيسي خلال عشاء عمل مخصص للوفود المشاركة بقمة «بريكس» - أخبار كلمتك

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بوتين يستقبل الرئيس السيسي خلال عشاء عمل مخصص للوفود المشاركة بقمة «بريكس» - أخبار كلمتك

بوتين يستقبل الرئيس السيسي خلال عشاء عمل مخصص للوفود المشاركة بقمة «بريكس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:15 مساءً - أفادت فناة «إكسترا نيوز» في خبر عاجل لها، أن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وعددا من الزعماء المشاركين بقمة «بريكس» خلال عشاء العمل المخصص للوفود المشاركة.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع بين الرئيسين السيسي وبوتين عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة قازان الروسية للمشاركة في قمة تجمع بريكس التي تشارك فيها مصر كعضو للمرة الأولى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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