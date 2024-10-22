بوتين يستقبل الرئيس السيسي خلال عشاء عمل مخصص للوفود المشاركة بقمة «بريكس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:15 مساءً - أفادت فناة «إكسترا نيوز» في خبر عاجل لها، أن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وعددا من الزعماء المشاركين بقمة «بريكس» خلال عشاء العمل المخصص للوفود المشاركة.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع بين الرئيسين السيسي وبوتين عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة قازان الروسية للمشاركة في قمة تجمع بريكس التي تشارك فيها مصر كعضو للمرة الأولى.