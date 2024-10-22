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الأزهري يبحث مع الوزير الإندونيسي الجديد للشئون الدينية سبل التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

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الأزهري يبحث مع الوزير الإندونيسي الجديد للشئون الدينية سبل التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

الأزهري يبحث مع الوزير الإندونيسي الجديد للشئون الدينية سبل التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:14 مساءً - توجه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والوفد المرافق له إلى الوزير الدكتور نصر الدين عمر وزير الشئون الدينية الإندونيسي الجديد في مكتبه، بحضور السفير ياسر الشيمى سفير جمهورية مصر العربية لدى إندونيسيا، على هامش حضور وزير الأوقاف مراسم تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد برابوو سوبيانتو، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وزير الأوقاف يزور الوزير الإندونيسي الجديد للشئون الدينية في مكتبه 

وشهد اللقاء جوا من الأخوة والحفاوة المتبادلة، حيث إن وزير الشئون الدينية الإندونيسي الجديد كان يشغل منصب الإمام الأكبر إمام مسجد الاستقلال الذي هو المسجد الرسمي والأكبر في اندونيسيا، وسبق قبل سنوات أن استضاف الدكتور أسامة الأزهري محاضرا عدة مرات في مسجد الاستقلال.

 

 

وشهد الاجتماع المطول بعد التهنئة نقاشا حول عدد من ملفات العمل المشترك في ميادين تدريب الدعاة، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ليمثل اجتماع عمل توصل إلى صياغة عدد من نقاط التفاهم والتنسيق بين الوزيرين والوزارتين، حيث حضر اللقاء الوفد المرافق بمعالي الوزير الدكتور أسامة الأزهري، كما حضر وكلاء وزارة الشئون الدينية الإندونيسية.

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وقال وزير الأوقاف: إن بيننا صداقة قديمة يمكن تتويجها اليوم بأن نعمل معا كوزيرين مسئولين عن الشأن الديني، بالتنسيق في كل ما يعود بالخير على مصر وإندونيسيا والإنسانية كلها، مهنئًا  الشيخ الدكتور نصر الدين عمر، على ثقة السيد الرئيس برابو وتقلده منصب وزارة الشئون الدينية الإندونيسية.

أسامة الأزهري، أن هذه فرصة نادرة نصنع فيها برنامجًا مشتركًا للخطاب الديني

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، أن هذه فرصة نادرة نصنع فيها برنامجًا مشتركًا للخطاب الديني، الذي يقدم الخير والبناء والعمران لمصر وإندونيسيا، وأن نرصد إشكاليات الواقع وقضايا وهموم أوطاننا وأمتنا لتدريب الدعاة هنا وهناك على تقديم خطاب منير يجيب عن أسئلة العصر وأزماته ومشكلاته بحكمة واقتدار وفهم لمقاصد الشريعة يحفظ الأوطان ويحصن من الإرهاب والتطرف، ويبني الإنسان ويصنع الحضارة

ومن جانبه، رحب الدكتور نصر الدين عمر بوزير الأوقاف المصري، في رحاب وزارة الشئون الدينية في إندونيسيا، وقال: " كنت في ضيافة صديقي وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ورتب لي زيارة لمعالم العاصمة الإدارية الجديدة، خصوصا مسجد مصر ودار القرآن ومساجد مصر الكبرى كمسجذ سيدنا الإمام الحسين وغيره، وبعد يومين من رجوعي إلى إندونيسيا، تشرفت بثقة السيد الرئيس برابوو سوبيانتو باختياري وزيرًا للشئون الدينية.

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وأضاف، أنه حريص على التعاون مع وزارة الأوقاف المصرية، والاستفادة بخبرتها في إيجاد الحلول لبعض العقبات التي تعمل وزارة الشئون الدينية الإندونيسية على حلّها.

وتقدم وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا بالشكر لوزير الأوقاف على زيارته وتهنئته، مؤكدًا على التعاون المشترك بينهما على مستوى رفيع ومتميز في الفترة القادمة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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