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تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة غدا - أخبار كلمتك

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تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة غدا - أخبار كلمتك

تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:09 مساءً - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا، حيث تنشط الرياح الشمالية الشرقية  على أغلب الأنحاء لتصل سرعة الرياح إلى 40 كم/ساعة، تعمل على تلطيف الأجواء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار  نهارا على جنوب البلاد، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى:  21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى:22
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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