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«في أرض الخير».. الأغنية الرسمية لبطولة مصر الدولية للفروسية (فيديو) - أخبار كلمتك

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«في أرض الخير».. الأغنية الرسمية لبطولة مصر الدولية للفروسية (فيديو) - أخبار كلمتك

«في أرض الخير».. الأغنية الرسمية لبطولة مصر الدولية للفروسية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:01 مساءً - نشرت إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، أغنية «في أرض الخير»، وهي الأغنية الرسمية لبطولة مصر الدولية للفروسية المؤهلة لكأس العالم والمقرر إنطلاق فعالياتها من 23 وحتى 26 من أكتوبر الجاري على ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية.

خيول مشتركة فى بطولة مصر الدولية للفروسية

وأغنية «في أرض الخير»، غناء: آية عبد الله، وكلمات: محمد جميل، وألحان وتوزيع: إسلام ذكي، ومكس وماستر: إسلام ذكي، ومونتاج وإخراج: محمد محسن.

وتقول كلمات أغنية «في أرض الخير»:

فرسان جايين من كل مكان

يتنافسوا بروح وبقوة كمان

في بلدكم مصر تشوفوا الخير

وتشوفوا الحب تعيشوا أمان

في بلد الخير بيجي الخير في أي مناسبة تجمعنا

وزي الطير يروح ويطير ويرجع للهواء بتاعنا

هواكِ يا مصر يا أم النيل ده مهما نروح يرجعنا

يجيلك ضيف ترحبي بيه وعمره في يوم ما ودعنا

في أرض الخير.. في أرض الخير

دي بطولة وفرحة لكل الناس

فرسان جاهزين وبكل حماس

بنرحب بيكم في بلدنا.. وضيوفنا نشيلهم فوق على الرأس

في بلد الخير بيجي الخير في أي مناسبة تجمعنا

وصول عدد من الخيول المشاركة فى بطولة مصر الدولية للفروسية

وأعلن المتحدث العسكري، عصر اليوم الثلاثاء، أن عدد من الخيول المقرر إشتراكها فى بطولة مصر الدولية للفروسية المؤهلة لكأس العالم لدولتى قطر والإمارات، وصلت إلى مطار القاهرة الدولى.

وأشار المتحدث العسكري، إلى أن هذا يأتي لأول مرة حيث تقرر مشاركة الفرسان بخيولهم الأصلية، وذلك فى إطار الإستعداد والتجهيز لبطولة مصر الدولية للفروسية المؤهلة لكأس العالم والمقرر إنطلاق فعالياتها من 23 وحتى 26 من أكتوبر الجارى على ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية.

وقد قامت القوات المسلحة بتسهيل إستقبال الخيول ونقلهم وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة لهم لتوفير كافة السبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية على أرض مصر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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