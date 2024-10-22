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اجتماع مرتقب بين الرئيسين السيسي وبوتين على هامش قمة بريكس - أخبار كلمتك

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اجتماع مرتقب بين الرئيسين السيسي وبوتين على هامش قمة بريكس - أخبار كلمتك

اجتماع مرتقب بين الرئيسين السيسي وبوتين على هامش قمة بريكس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:38 مساءً - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل لها، أن اجتماعًا مرتقبًا سيعقد مساء اليوم، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فيلاديمير بوتين، على هامش قمة بريكس.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن الاجتماع بين الرئيسين السيسي وبوتين، سيتناول عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وأضاف، أن بوتين عقد لقاءات مع عدد من الرؤساء والمسؤولين المشاركين في قمة بريكس، مشيرا إلى استمرار توافد الرؤساء والزعماء المشاركين في القمة الـ16 لتجمع بريكس.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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