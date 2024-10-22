اجتماع مرتقب بين الرئيسين السيسي وبوتين على هامش قمة بريكس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:38 مساءً - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل لها، أن اجتماعًا مرتقبًا سيعقد مساء اليوم، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فيلاديمير بوتين، على هامش قمة بريكس.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن الاجتماع بين الرئيسين السيسي وبوتين، سيتناول عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وأضاف، أن بوتين عقد لقاءات مع عدد من الرؤساء والمسؤولين المشاركين في قمة بريكس، مشيرا إلى استمرار توافد الرؤساء والزعماء المشاركين في القمة الـ16 لتجمع بريكس.