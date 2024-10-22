وزيرة التضامن تكرم عددًا من النماذج الملهمة في إطار مبادرة "الأب القدوة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:17 مساءً - كرمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عددًا من الآباء والشخصيات العامة الملهمة في إطار مبادرة "الأب القدوة" لعام 2024 في نسختها الثانية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذه الفعالية التى تتشارك فيها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وتكريم نماذج متميزة ملهمة من الأباء أثرت في حياة أبنائها، وقدمت العديد من الرسائل الإيجابية المهمة عن أهمية دور الأب فى حياة الأبناء، مؤكدة أن الأب هو صانع القدوة لأسرته، وهو صاحب الدور المحوري والقيادي فى تشكيل الهوية والثقة بما يدعم بناء أسرة متماسكة وقوية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الدور المهم للإعلام فى تعزيز الوعي بأهمية دور الأب داخل الأسرة وتعزيز الصورة الإيجابية له، وتأكيد أهمية دوره فى التربية الإيجابية من خلال المحتوى الدرامي الذى يعد أداة قوية لتشكيل الثقافات له تأثيره واسع المدى على القيم والسلوكيات، مشيدة بمسلسل "بابا جه" ودور الفنان أكرم حسنى، مؤكدة أن نجاح هذا العمل يأتى بتميزه فى أنه ألقى الضوء على اقتصاد الرعاية وتناول دور الأب والأم لبناء الأسرة.

هذا وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على التقاط الصور التذكارية مع المكرمين من الشخصيات العامة وهم المستشار سناء أحمد خليل نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، والمستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ومحافظ القليوبية الأسبق، والفنان أكرم حسني، ومن الآباء المكرمين السيد رأفت محمد محمد سنبل عن محافظة القليوبية، وسعيد محمود رضوان سرحان الأب القدوة عن محافظة شمال سيناء، وأحمد محمد محمود النحاس الأب القدوة عن محافظة بورسعيد، ومحمود معوض الحفنى الأب القدوة عن محافظة المنوفية، ونسيم حسن حسن عليوة الأب القدوة عن محافظة الدقهلية، وعن فئة الأب لابن من ذوى الإعاقة لثلاثة آباء وهم كل من السيد ياسر عبد العال عبد الشافي عن محافظة البحيرة، ومجدى إسحاق عوض عن محافظة الفيوم، وحسن محمد إبراهيم عن محافظة الإسكندرية، وعن فئة الأب الكافل حسام الدين علي شعبان بمحافظة بنى سويف، كما تم تكريم الباحثة سها عبد الناصر حلمى عن الورقة البحثية التى قدمتها فى المسابقة الثقافية للشباب والتى تم إطلاقها عبر منصة مودة حول تاثير دور الأب القدوة على الصحة النفسية للأبناء داخل الأسرة.

تربية الأبناء وتقديم أجيال صالحة

ومن جانبها أعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي خلال تسليم الشهادات التذكارية للمكرمين عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الفعالية المهمة التى تؤكد أهمية دور الأب فى التربية مشاركة والتربية الإيجابية، مشددة على أن الأسرة هى نتاج لمشاركة فاعلة للأب والأم فى تربية الأبناء وتقديم أجيال صالحة قادرة على بناء مجتمع قوى متماسك، فالآباء يعدون نماذج مهمة فى حياة أبنائهم للاقتداء بها.

وأضافت صاروفيم أن الاحتفال يعلى من قيمة الأب النموذج الذى يحتذى به ويعكس التزاما بدعم هذه القيم النبيلة وبذل المزيد من الجهد لدعم الأسرة المصرية فى ظل التحديات العديد الثقافية والاجتماعية التى تواجهها.

ومن جانبها أكدت السيدة صباح العربى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربى لتنمية المجتمع أن مؤسسة العربى كانت لها الريادة فى إطلاق حملات مجتمعية تحث على ترسيخ القيم فى المجتمع مشيدة بالدور الذي يقوم به الأب في الأسرة والمجتمع، فهو رمز للعطاء الذى يستحق التكريم،ومصدر الحماية والأمان والاستقرار للأسرة، بالإضافة إلى مساهمته فى تربية الأبناء ورعايتهم ك، لإنشاء جيل يتسم بالمبادئ والأخلاق الحسنة للمجتمع، لذلك يجب تقديم الشكر والامتنان لكل أب على مجهود ما يفعله تجاه أسرته

وشهد التكريم حضور منى الشبراوى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، ونرمين أحمد منصور مدير الادارة العامة لشئون تنمية الاسرة والأستاذة صباح العربى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربى لتنمية، والدكتور إسماعيل داود المدير التنفيذى لمؤسسة العربى لتنمية المجتمع والأستاذة مريم إبراهيم العربى مدير المسئولية المجتمعية بمجموعة العربى.



هذا وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة الأب القدوة بالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع للمرة الأولى عام 2023 وذلك في إطار ما تقدمه الوزارة من برامج لدعم الأسرة تاكيدا على الدور المحوري للأب داخل الأسرة والاحتفاء بالنماذج الناجحة الإيجابية وتكريمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.