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مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية يختتم ورشة عمل حول «آليات التحقيق والتصرف» - أخبار كلمتك

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مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية يختتم ورشة عمل حول «آليات التحقيق والتصرف» - أخبار كلمتك

مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية يختتم ورشة عمل حول «آليات التحقيق والتصرف» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:46 مساءً - اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤، ورشة العمل بعنوان: "آليات التحقيق والتصرف"، والتي جرى عقدها بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ أكتوبر الجاري، بمشاركة ٣١ عضوًا من أعضاء النيابة من درجتي مساعد ووكيل نيابة.

وقد استهلت فعاليات الختام بكلمة المستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالأعضاء الحضور، ونقل فيها خالص تحيات المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس الهيئة للأعضاء المشاركين في الدورة التدريبية، وتمنياته بأن تكون ورشة العمل قد أتت بثمارها المرجوة، بما من شأنه دعم أدائهم لرسالتهم في تحقيق العدالة الناجزة.

كما أوضح أن الهدف منها هو صقل قدرات الأعضاء وملكاتهم في آليات التحقيق والتصرف، من خلال قضايا عملية وتطبيقية، وتحديد الإشكاليات والمآخذ التي قد تطرأ أثناء التحقيقات، مؤكداً استمرار مركز التدريب القضائي في تنفيذ توجيهات المستشار رئيس الهيئة، نحو عقد مزيد من الدورات التدريبية وورش العمل للسادة الأعضاء على مستوى جميع نيابات الجمهورية.

هذا ومن الجدير بالذكر، أن برنامج ورشة العمل قد تناول عددًا من المُحاضرات في القضايا والتطبيقات العملية"، التي تفضل بإلقائها نُخبة مُتميزة من المُستشارين المُحاضرين، جاءت كالآتي وفقًا للترتيب الزمني: المستشار الدكتور حسان هاشم - نائب رئيس الهيئة بمركز التدريب القضائي. المستشار الدكتور محمد مسعود - الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص. المستشار عصام أبو الروس - الوكيل العام بإدارة التفتيش القضائي. المستشار محمد رمضان - الوكيل العام الأول بإدارة التفتيش القضائي. المستشار الدكتور أيمن فخر الدين - الوكيل العام الأول بمركز التدريب القضائي. المستشار سعد خليل - مدير مركز الدراسات والبحوث الفنية.

وفي ختام الفعاليات تم تسليم شهادات المشاركة في ورشة العمل للأعضاء الحضور.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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