مصر للطيران للخدمات الأرضية تجدد التعاقد مع الخطوط الجوية الإماراتية بمحطة القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:45 مساءً - جددت شركة مصر للطيران تعاقدها مع شركة الخطوط الجوية الإماراتية لتقديم خدمات المهبط بمطار القاهرة الدولي وتشمل هذه الخدمات دعم عمليات رحلات الركاب والشحن للخطوط الجوية الإماراتية.

ويأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وعملائها من شركات الطيران المختلفة وحرصها على تقديم أفضل خدمة أرضية لهم.

مصر للطيران للخدمات الأرضية تجدد التعاقد مع الخطوط الجوية الإماراتية بمحطة القاهرة

حيث يعد تجديد التعاقد مع الخطوط الجوية الإماراتية دليلًا واضحًا على الثقة المستمرة التي توليها شركات الطيران العالمية لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، مع التأكيد على التزام الشركة بتقديم أفضل خدمات الدعم الأرضي بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية، لضمان سلاسة وكفاءة العمليات التشغيلية لعملائنا.

الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية الإماراتية من أكبر عملاء شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، حيث تتجاوز عملياتها 100 رحلة شهريًا باستخدام طائرات من طراز A380 وطراز B777، مما يعكس حجم الثقة الكبيرة في خدمات مصر للطيران والدور البارز الذي تلعبه الشركة في تقديم حلول دعم متكاملة لقطاع الطيران في المنطقة.

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