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ليست المرة الأولى، الصحة تكشف مفاجأة بشأن فيديو الممرضة عن فساد تطعيمات المدارس - أخبار كلمتك

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ليست المرة الأولى، الصحة تكشف مفاجأة بشأن فيديو الممرضة عن فساد تطعيمات المدارس - أخبار كلمتك

ليست المرة الأولى، الصحة تكشف مفاجأة بشأن فيديو الممرضة عن فساد تطعيمات المدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:45 مساءً - تطعيمات المدارس، كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم مجلس الوزراء، مفاجأة بشأن المقطع المصور الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لممرضة اتهمت خلاله الهيئة العامة للتأمين الصحي، باستخدام طعوم منتهية الصلاحية لتطعيم طلاب المدارس.

 

حقيقة ادعاء ممرضة فساد تطعيمات المدارس

وأوضح متحدث وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: أنه تم تشكيل لجنة للتأكد من صحة إدعاء الممرضة فيما يتعلق بفيديو فساد تطعيمات طلاب المدارس، وبعد فحص اللقاحات تبين أن مدة صلاحيتها تسرى حتى عام 2026.

 

فيديوهات ممرضة التطعيمات

ولفت: هذه ليست المرة الأولى التي تدعى نفس الممرضة بفساد التطعيمات وبعد اتهامها الأول الكاذب تلقت الجزاء الإداري المناسب، موضحًا أنها منتدبة لإحدى الجهات وتم إلغاء انتدابها.

 

الصحة تكشف حقيقة فساد تطعيمات طلاب المدارس

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بلاغ للنائب العام ضد الممرضة 

وأكد: تحركنا خطوة أكبر ضد الممرضة بعد ادعائها الكاذب وتم تقديم بلاغ للنائب العام مرفق به الفيديو والفيديو السابق حتى يتم اتخاذ إجراء ضدها وفق قانون العقوبات وليس القانون الإداري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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