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سفير مصر في بغداد يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره العراقي - أخبار كلمتك

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سفير مصر في بغداد يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره العراقي - أخبار كلمتك

سفير مصر في بغداد يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره العراقي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:29 مساءً - سلم سفير مصر لدى العراق، أحمد سمير، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نظيره العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي الذي سيقام في القاهرة للمدة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.

واستقبل الرئيس العراقي، في قصر بغداد سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق أحمد سمير، وسلمه الرسالة ونقل له تحيات الرئيس السيسي، وتمنياته له بوافر الصحة والتوفيق وللشعب العراقي مزيداً من الازدهار والرفاه.

بحسب بيان للرئاسة العراقي، أعرب رئيس العراق عن شكره وامتنانه للدعوة، محملا السفير المصري تحياته الخالصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد على عمق العلاقات التاريخية مع جمهورية مصر العربية وأهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وبما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والنماء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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