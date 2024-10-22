شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

ماجد المصري يظهر بلوك شخصيته في مسلسل إش إش بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

ماجد المصري يظهر بلوك شخصيته في مسلسل إش إش بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

تصعيد خطير بقضية عشال الليلة ضد القوات العسكرية بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

تصعيد خطير بقضية عشال الليلة ضد القوات العسكرية بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو) - أخبار كلمتك

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

طرح أغنية "في أرض الخير" ضمن استعدادات تنظيم بطولة مصر الدولية للفروسية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
طرح أغنية "في أرض الخير" ضمن استعدادات تنظيم بطولة مصر الدولية للفروسية - أخبار كلمتك

طرح أغنية "في أرض الخير" ضمن استعدادات تنظيم بطولة مصر الدولية للفروسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:28 مساءً - نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية فيديو جديدا، لأغنية بعنوان “في أرض الخير”، وذلك ضمن استعدادات بطولة مصر الدولية للفروسية.

وصول عدد من الخيول المشاركة في بطولة مصر الدولية للفروسية

يذكر أنه وصلت إلى مطار القاهرة الدولى عدد من الخيول المقرر إشتراكها فى البطولة لدولتي قطر والإمارات وذلك لأول مرة، حيث تقرر مشاركة الفرسان بخيولهم الأصلية.

وهذا فى إطار الاستعداد والتجهيز لبطولة مصر الدولية للفروسية المؤهلة لكأس العالم والمقرر انطلاق فعالياتها من 23 وحتى 26 من أكتوبر الجارى على ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

وقامت القوات المسلحة بتسهيل استقبال الخيول ونقلهم وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة لهم لتوفير كافة السبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية على أرض مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق