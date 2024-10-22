طرح أغنية "في أرض الخير" ضمن استعدادات تنظيم بطولة مصر الدولية للفروسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:28 مساءً - نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية فيديو جديدا، لأغنية بعنوان “في أرض الخير”، وذلك ضمن استعدادات بطولة مصر الدولية للفروسية.

وصول عدد من الخيول المشاركة في بطولة مصر الدولية للفروسية

يذكر أنه وصلت إلى مطار القاهرة الدولى عدد من الخيول المقرر إشتراكها فى البطولة لدولتي قطر والإمارات وذلك لأول مرة، حيث تقرر مشاركة الفرسان بخيولهم الأصلية.

وهذا فى إطار الاستعداد والتجهيز لبطولة مصر الدولية للفروسية المؤهلة لكأس العالم والمقرر انطلاق فعالياتها من 23 وحتى 26 من أكتوبر الجارى على ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

وقامت القوات المسلحة بتسهيل استقبال الخيول ونقلهم وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة لهم لتوفير كافة السبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية على أرض مصر.

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