الصحة: السجن 10 سنوات لمن يشارك في ختان الإناث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 01:12 مساءً - نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان «رفع الطابع الطبي عن ختان الإناث وصحة ورفاهية الفتيات في مصر»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام» وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC'24

حاضر في الجلسة الدكتور عمرو حسن مستشار الوزير لشئون التنمية السكانية والأسرية، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور جمال سرور مدير المركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية، والسيدة دينيس اولور ابيو رئيس حماية الطفل بمنظمة اليونيسيف، ‏والدكتورة NFISSATOU J, DIOP مدير مشروع تمكين المرأة وعضو المكتب الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجلسة تضمنت عدة مناقشات حول وضع خطة فيما يتعلق بالقضاء على ختان الإناث في مصر والإشراف عليها والتعاون مع كافة منظمات المجتمع الدولى للعمل علي توعية المجتمع بأضرار ختان الإناث ومناهضة العنف ضد الفتيات واتخاذ الإجراءات القانونية والملاحقة القانونية وتعريف الجمهور بعقوبة ختان الإناث.

ومن جانبه، ناقش الدكتور عمرو حسن، ختان الإناث وظاهرة تطبيب الإناث وإضفاء الطابع الطبي على ختان الإناث في مصر، موضحا أنه طبقا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن 83٪؜ من حالات ختان الإناث من سن يوم إلى 19 سنة تقام على يد فريق طبي، كما أفاد أن دور وزارة الصحة لتوعية وتدريب الفريق الطبي بأضرار الختان، حيث أن من يقوم بهذه الجريمة من الفريق الطبي يضع نفسه تحت مظلة القانون، وأن الختان ليست بعملية ولكن هي جريمة ونعمل علي محو فكرة الختان من الأسرة المصرية ونسعى أن لا يوجد حالة ختان واحدة في مصر.

ومن جانبها، عرضت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، كافة مواد القوانين والعقوبة الخاصة بختان الإناث بمصر، كما أكدت على جهود الدولة المصرية في هذا الملف، كما أفادت أن 60٪؜ من السيدات المتعلمات إلى غير المتعلمات يتم ختانهن، مؤكدة ضرورة وضع خطة فيما يتعلق بالقضاء على ظاهرة ختان الإناث، وأن الختان لا يذكر إلا للذكور، مؤكدة أهمية دور مبادرة «دوي» الخاصة بالفتيات في مصر.

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات من يشترك في ختان الإناث والسجن المشدد للطاقم الطبي

واستكملت «السنباطي» أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات من يشترك في ختان الإناث، والسجن المشدد للطاقم الطبي القائم على هذه الجريمة، كما أكدت على دور المجتمع في معرفة أهمية الخط الساخن لنجدة الطفل لمناهضة العنف ضد الفتيات، كما يجب الملاحقة القانونية للاسرة المتعاونة في هذه الجريمة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لحق الطفلة، والدعم النفسي للطفلة، وذلك للقضاء على ظاهرة ختان الإناث.

ومن جانبها، أكدت دينيس اولور ابيو رئيس حماية الطفل الطفل بمنظمة اليونيسيف، أنه يجب على الدولة المصرية العمل على توعية المواطنين بعقوبات وأضرار ختان الإناث، ويجب الابلاغ فورا على حالات الختان، كما أكدت على زيادة دعم الدولة المصرية والاستجابة السريعة للبلاغات وتشجيع المواطنين بالإبلاغ وطلب المساعدة.

وقال الدكتور جمال سرور مدير المركز الإسلامي الدولي والبحوث السكانية، إن الإسلام يتبرأ من ظاهرة ختان الإناث، وكل الأديان تحرم ضرر للإنسان، والختان له أضرار كثيرة وخطيرة على صحة الإناث، ويجب على المنظمات والمؤسسات الدينية توعية المواطنين بأضرار ختان الإناث والامتناع عن هذه الممارسة الخاطئة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة NFISSATOU J, DIOP مدير مشروع تمكين المرأة وعضو المكتب الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إنه يجب على كل اسرة الحفاظ على الفتاة وألا تعرضها لهذة الجريمة، ويجب التعاون مع المؤثرين في المجتمع القضاء على ختان الإناث، ويجب ربط ختان الإناث بالتنمية والسكان، وأن تتمكن الدولة المصرية من معالجة هذه الظاهرة والتأكيد على تدريب الطاقم الطبي والتوعية بالأضرار، للنهوض بالمنظومة الصحية والتنمية البشرية وتنمية الإنسان.

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