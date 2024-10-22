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أسماء الأعضاء الجدد باللجنة العامة لمجلس النواب - أخبار كلمتك

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أسماء الأعضاء الجدد باللجنة العامة لمجلس النواب - أخبار كلمتك

أسماء الأعضاء الجدد باللجنة العامة لمجلس النواب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:57 مساءً - أصدر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرارا بضم 5 أعضاء جدد باللجنة العامة للمجلس.

وجاءت أسماء الخمسة أعضاء الجدد الذين اختارهم مكتب المجلس لعضوية اللجنة العامة، كالآتي:

محمد عبد الواحد حسن مدينه (الوفد- القليوبية)

محمد مصطفى بكري محمد (مستقل- الجيزة)

أحمد محمد أحمد فرغل (مستقل- بورسعيد)

السيد سمير السيد عبد المقصود (مستقبل وطن- الدقهلية)

آية محمود عبد الله محمد مدني (مستقل- معين "تنسيقية)

تشكيل اللجنة العامة لمجلس النواب

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، اختصاصات وتشكيل اللجنة العامة للمجلس والتي تشكل في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى.

ووفقا لنص المادة 24 من اللائحة، تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوى عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولاً: الوكيلين.

ثانياً: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على 3 مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.

رابعاً: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر. ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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