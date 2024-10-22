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محافظة الجيزة تضبط 3333 مخالفة تموينية - أخبار كلمتك

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محافظة الجيزة تضبط 3333 مخالفة تموينية - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة تضبط 3333 مخالفة تموينية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:56 مساءً - تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط ٣٣٣٣ مخالفة متنوعة خلال شهر حيث شملت الضبطيات دقيق بلدي مدعم ومخللات وزيوت سيارات وسماد يوريا. 
 

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي  تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، لمنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.
 

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية عن ضبط ٣٣٣٣ مخالفة  متنوعة خلال شهر وذلك في إطار الحملات التي شنت على المخابز والمحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

ضبط مخالفات في مجال المخابز البلدية والطباقي والمطاحن
 

ففي مجال المخابز البلدية والطباقي والمطاحن تم ضبط ٥٨٦ جوال دقيق بلدي مدعم بإجمالي وزن ٢٩ طن،  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الي جانب تحرير عدد ٢٦٧٥ محضر مخالفة لمخابز فير ملتزمة بمواصفات واوزان رغيف الخبز  والتحفظ علي عدد ٢ ماكينة خباز.
 

وفي مجال البدال التمويني وجمعيتي والجمعيات الاستهلاكية تم ضبط ١٠٠٣ بطاقة تموينية وتحرير عدد ٩٥ محضر مخالفة.
 

وفي مجال محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز تم ضبط ٥١ طن زيوت سيارات مغشوشة و٤٧ أسطوانة بوتاجاز وتحرير ٤٢ محضر مخالفة. 
 

ففي مجال الأسواق والمحلات العامة تم ضبط ١٢.٥ طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الادمي وضبط ٤ آلاف طن سماد يوريا، وضبط ٨٢٠ كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي،  وضبط ٧١٩١ علبة سجائر مهربة، و٤٥٠ كيلو أرز و٦٦٠ لتر زيت طعام مجهول المصدر و١٠٣ عبوة عسل نحل و١٣٠ عبوة منظفات وتحرير ٥٢١ محضر مخالفة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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