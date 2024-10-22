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النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس - أخبار كلمتك

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النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس - أخبار كلمتك

النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:34 مساءً - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس للمجلس.

وتضم لجنة القيم في عضويتها 14 عضوا، بخلاف رئيس اللجنة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، المستشار إبراهيم الهنيدي.

وجاء تشكيل اللجنة على النحو التالي:

مجاهد نصار - مستقبل وطن

أحمد الخشن - مستقبل وطن

مجدي ملك - مستقبل وطن

رغدة نجاتي - مستقبل وطن

محمد عبد الجواد - مستقبل وطن

سحر طلعت مصطفى - مستقبل وطن

أحمد البنا - مستقبل وطن

طارق السيد حسانين - مستقل

رقية عبد العزيز - حماة الوطن

سيد أحمد سلطان - الشعب الجمهوري

سحر العشري- الإصلاح والتنمية

إبراهيم الديب - مصر الحديثة

زينب البغدادي - العدل

محمد طارق السيد - حماة الوطن

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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