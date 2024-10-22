النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:34 مساءً - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس للمجلس.
وتضم لجنة القيم في عضويتها 14 عضوا، بخلاف رئيس اللجنة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، المستشار إبراهيم الهنيدي.
وجاء تشكيل اللجنة على النحو التالي:
مجاهد نصار - مستقبل وطن
أحمد الخشن - مستقبل وطن
مجدي ملك - مستقبل وطن
رغدة نجاتي - مستقبل وطن
محمد عبد الجواد - مستقبل وطن
سحر طلعت مصطفى - مستقبل وطن
أحمد البنا - مستقبل وطن
طارق السيد حسانين - مستقل
رقية عبد العزيز - حماة الوطن
سيد أحمد سلطان - الشعب الجمهوري
سحر العشري- الإصلاح والتنمية
إبراهيم الديب - مصر الحديثة
زينب البغدادي - العدل
محمد طارق السيد - حماة الوطن
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