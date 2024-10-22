وزير التعليم: سد عجز المدرسين بنسبة 90% ولا يوجد فصل به أكثر من 50 طالبا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:34 مساءً - الكثافة الطلابية.. أوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم نجحت في القضاء على مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية.

سد عجز المدرسين

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد فصل به أكثر من 50 طالبا، مشير إلى أن الوزارة نجحت في سد عجز المدرسين بنسبة 90%، جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس النواب اليوم.

نسبة الحضور في المدارس

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة الحضور الآن في المدارس وصلت إلى 85%، وذلك بعد معالجة مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول بمعظم المدارس على مستوى محافظات الجمهورية.

عجز في المدرسين

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة نجحت في سد عجز المدرسين في معظم المدارس على مستوى الجمهورية بنسبة 90%، مشير إلى أن هناك عجز في المدرسين بنحو 650 ألف معلم عجز.

بناء 115 ألف فصل سنويًا

وأضاف وزير التعليم، أن الوزارة لجأت لمجموعة من الحلول المستدامة، ومنها بناء 15 ألف فصل سنويًا، كما ساهمت بعض الحلول في حل مشكلة عجز المدارس بنسبة تتراوح بين 11 إلى 19%، من خلال الدراسة بنظام «GBs»، مضيفًا أن وزارة التربية والتعليم قامت باستحداث 98 ألف فصل لم يكونوا موجودين العام الماضي

تطوير التعليم الفني

وشدد الوزير أن تطوير التعليم الفني مستقبلنا، ونموذج المدارس التكنولوجيا التطبيقية ناجحًا، موضحًا أنه يوجد نحو 81 مدرسة تكنولوجية جاري تطويرها بشكل كبير، بجانب 37 مركز تدريب على مستوى الجمهورية، وبروتوكول مع وزارة العمل لتدريب طلاب التعليم الفني.