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الرئيس الإندونيسي يستقبل وزير الأوقاف ممثلا لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي.. صور - أخبار كلمتك

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الرئيس الإندونيسي يستقبل وزير الأوقاف ممثلا لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي.. صور - أخبار كلمتك

الرئيس الإندونيسي يستقبل وزير الأوقاف ممثلا لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي.. صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:34 مساءً - استقبل الرئيس برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ممثلا لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الرئاسة في العاصمة جاكرتا، صباح اليوم الثلاثاء.

واصطحب الرئيس برابو، وزير الأوقاف لتسجيل كلمة في سجل ضيوف رئاسة جمهورية إندونيسيا بهذه المناسبة التاريخية الكبيرة.

وأعرب وزير الأوقاف، عن تشرفه بنقل تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم، إلى الرئيس برابوو، وإلى شعب إندونيسيا العظيم، بتنصيبه رئيسًا جديدا لجمهورية إندونيسيا.

الرئيس الإندونيسي يستقبل وزير الأوقاف
الرئيس الإندونيسي يستقبل وزير الأوقاف

وأكد وزير الأوقاف، أن علاقة مصر بإندونيسيا عميقة ومتميزة عبر التاريخ، ونثق في أنها ستشهد قفزة نوعية في الفترة القادمة في ظل القيادتين الحكمتين الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي و الرئيس برابوووسوبيانتو، متمنيًا لفخامته وللشعب الإندونيسي المزيد من التقدم والأمان والازدهار.

وأضاف وزير الأوقاف: أن مجالات التعاون بين البلدين الكبيرين كثيرة ومتعددة، ولها جذور عميقة، من سبق مصر لتكون أول دولة تعترف باستقلال إندونيسيا والاحترام لإرادة شعب اندونيسيا العظيم، مرورا بالصداقة العميقة بين الرئيسين جمال عبد الناصر وسوكارنو، وصولا إلى العلاقة العميقة والمتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس برابو سوبيانتو والتي ظهرت بواكيرها الأولى بصورة لقاء الرئيسين في الأردن بعد أيام من انتخاب سيادته رئيسا لاندونيسيا، واليوم نتوج ذلك بتقديم التهنئة الرئاسية إلى السيد الرئيس، داعين لإندونيسيا بكل التقدم والازهار تحت قيادته الحكيمة.

من جانبه، قدم الرئيس برابو سوبيانتو الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئته الكريمه، كما تقدم بالشكر أيضًا لوزير الأوقاف لحضوره ممثلا عنه، مؤكدًا أن علاقات إندونيسيا بمصر علاقات عميقة وتاريخية وممتدة، وذات مستقبل واعد.

الرئيس الإندونيسي يستقبل وزير الأوقاف
الرئيس الإندونيسي يستقبل وزير الأوقاف

وأشاد الرئيس باللقاء الأخوي المبكر لسيادته عقب انتخابه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأردن، معربا عن تقدير سيادته لهذا اللقاء، ومشيرا إلى الجذور العميقة في علاقات البلدين والتي تحتم تطورا كبيرا في العلاقات في الفترة القادمة بما يعود بالخير والتقدم لإندونيسيا ومصر

حضر اللقاء من الجانب الإندونيسي السيد أنيس متي نائب وزير الخارجية والسيد عبّد القادر جيلاني مدير إدارة الشرق الأوسط والباسيفيك.

كما حضر من الجانب المصري السفير ياسر الشيمى سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية إندونيسيا، والكاتب الصحفي محمود الجلاد معاون الوزير لشئون الإعلام، والمستشار أسامة حمدي مستشار بالسفارة المصرية في جاكرتا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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