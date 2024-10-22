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وزير التعليم: لا يوجد فصل بدون مدرس في جميع المحافظات - أخبار كلمتك

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وزير التعليم: لا يوجد فصل بدون مدرس في جميع المحافظات - أخبار كلمتك

وزير التعليم: لا يوجد فصل بدون مدرس في جميع المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:34 مساءً - قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدراسة منتظمة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه لا يوجد فصل بدون مدرس بجميع المحافظات.

وأعلن وزير التعليم، أمام مجلس النواب، اليوم، أنه تم إعادة الهيكلة بالكامل في مدارس الثانوي، مشيرا إلى أن نسبة الحضور كانت 10% في السابق، بينما وصلت إلى 85% بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير التعليم، أن أحد أدوات مواجهة الكثافة الطلابية، الاستعانة بالمدارس الثانوية وهي مدارس مجهزة بأحدث الأجهزة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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