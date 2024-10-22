وزيرا الرياضة والتعليم يبحثان التعاون الاستراتيجي ضمن مبادرة "بداية جديدة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:21 مساءً - عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مشتركًا لمناقشة التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الوزارتين في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

التعاون ومجالات العمل المشتركة بين التربية والتعليم والشباب والرياضة

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون ومجالات العمل المشتركة بين الوزارتين في مجالات اكتشاف المواهب وتنمية النشء وتطوير الرياضة المدرسية، وإنشاء مدارس يابانية داخل مراكز الشباب والأندية، كما تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التكامل بين المدارس والمنشآت التعليمية ومراكز الشباب والأندية والمنشآت الشبابية والرياضية.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الاجتماع يهدف إلى بحث سبل التكامل بين القطاعين الرياضي والتعليمي، بما يضمن اكتشاف المواهب الشابة وتنميتها، من خلال الاستفادة من الأنشطة الرياضية وتنفيذها داخل المدارس.

حرص القيادة السياسية على بناء إنسان مصري متكامل

وقال الدكتور أشرف صبحي: هذا التعاون المشترك يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على بناء إنسان مصري متكامل، قادر على مواجهة تحديات المستقبل، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى استثمار طاقات الشباب، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وتعزيز القيم الوطنية والهوية المصرية.

ومن جانبه، أكد وزير التعليم حرص الوزارة على بذل كافة الجهود لتعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومختلف الوزارات لتحقيق التكامل في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري، مشيرا إلى أن منظومة التعليم ترتكز على جوانب متكاملة لتعزيز قدرات الطلاب ومهاراتهم.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستهدف استغلال طاقات الطلاب واكتشاف مواهبهم المختلفة ورعايتها والاستثمار فيها بالتوازي مع الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدا على الدور الحيوي للرياضة المدرسية في تطوير مهارات الطلاب، وهو ما يتم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف تطوير الرياضة المدرسية وربط الطلاب بمراكز الشباب والمنشآت الرياضية.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، واللواء مهندس يسري سالم مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية ونيفين حمودة مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

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