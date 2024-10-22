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الرئيس الإندونيسي يستقبل وزير الأوقاف (صور) - أخبار كلمتك

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الرئيس الإندونيسي يستقبل وزير الأوقاف (صور) - أخبار كلمتك

الرئيس الإندونيسي يستقبل وزير الأوقاف (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:21 مساءً - استقبل الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ممثلًا للرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الرئاسة في العاصمة جاكرتا، صباح اليوم.

رئيس إندونيسيا الجديد يستقبل وزير الأوقاف 


واصطحب الرئيس برابو وزير الأوقاف لتسجيل كلمة في سجل ضيوف رئاسة جمهورية إندونيسيا بهذه المناسبة التاريخية الكبيرة.

وأعرب وزير الأوقاف عن تشرفه بنقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم إلى  الرئيس برابوو وإلى شعب إندونيسيا العظيم، بتنصيبه رئيسًا جديدًا لجمهورية إندونيسيا.

 وزير الأوقاف: علاقة مصر بإندونيسيا عميقة ومتميزة عبر التاريخ


وقال وزير الأوقاف "علاقة مصر بإندونيسيا عميقة ومتميزة عبر التاريخ، ونثق في أنها ستشهد قفزة نوعية في الفترة القادمة في ظل القيادتين الحكمتين للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس برابوووسوبيانتو"، متمنيًا للرئيس وللشعب الإندونيسي المزيد من التقدم والأمان والازدهار.

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وأضاف وزير الأوقاف: إن مجالات التعاون بين البلدين الكبيرين كثيرة ومتعددة، ولها جذور عميقة، من سبق مصر لتكون أول دولة  تعترف باستقلال إندونيسيا والاحترام لإرادة شعب إندونيسيا العظيم، مرورا بالصداقة العميقة بين الرئيسين جمال عبد الناصر وسوكارنو، وصولا إلى العلاقة العميقة والمتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس برابو سوبيانتو والتي ظهرت بواكيرها الأولى بصورة لقاء الرئيسين في الأردن بعد أيام من انتخاب سيادته رئيسا لإندونيسيا، واليوم نتوج ذلك بتقديم التهنئة الرئاسية إلى  الرئيس، داعين لإندونيسيا بكل التقدم والازهار تحت قيادته الحكيمة.

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من جانبه قدم  الرئيس برابو سوبيانتو الشكر  إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئته الكريمه، كما تقدم بالشكر أيضًا لوزير الأوقاف لحضوره ممثلًا عنه، مؤكدًا أن علاقات إندونيسيا بمصر علاقات عميقة وتاريخية وممتدة، وذات مستقبل واعد.

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وأشاد   الرئيس باللقاء الأخوي المبكر له عقب انتخابه  مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأردن، معربًا عن تقديره لهذا اللقاء،  مشيرًا إلى الجذور العميقة في علاقات البلدين والتي تحتم تطورا كبيرا في العلاقات في الفترة القادمة بما يعود بالخير والتقدم لإندونيسيا ومصر.

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حضر اللقاء من الجانب الإندونيسي السيد أنيس متي نائب وزير الخارجية والسيد عبّد القادر جيلاني مدير إدارة الشرق الأوسط والباسيفيك.

كما حضر من الجانب المصري السيد السفير ياسر الشيمى سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية إندونيسيا، والكاتب الصحفي محمود الجلاد معاون الوزير لشئون الإعلام، والمستشار أسامة حمدي مستشار بالسفارة المصرية في جاكرتا.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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