رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير التربية والتعليم إلى اللجنة المختصة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:18 مساءً - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير التربية والتعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

وأكد رئيس النواب، حق أي نائب يرغب في المناقشة حضور اجتماعات لجنة التعليم، مطالبا رئيس اللجنة بسرعة عقد اجتماع بحضور الوزير.

وقال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم: الدراسة منتظمة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه لا يوجد فصل بدون مدرس بجميع المحافظات.

وأعلن أنه تم إعادة الهيكلة بالكامل في مدارس الثانوي، مشيرا إلى أن نسبة الحضور كانت 10% في السابق، بينما وصلت إلى 85% بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير التعليم، أن أحد أدوات لمواجهة الكثافة الطلابية، الاستعانة بالمدارس الثانوية وهي مدارس مجهزة بأحدث الأجهزة.

واوضح الوزير انه الأن 99% من الفصول الكثافات تحت 50 طالب وفي محافظة البحيرة 100%، حيث إستحدثنا 98 ألف فصل جديد.