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رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير التربية والتعليم إلى اللجنة المختصة - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير التربية والتعليم إلى اللجنة المختصة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير التربية والتعليم إلى اللجنة المختصة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:18 مساءً - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير التربية والتعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

وأكد رئيس النواب، حق أي نائب يرغب في المناقشة حضور اجتماعات لجنة التعليم، مطالبا رئيس اللجنة بسرعة عقد اجتماع بحضور الوزير.

وقال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم: الدراسة منتظمة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه لا يوجد فصل بدون مدرس بجميع المحافظات.

وأعلن أنه تم إعادة الهيكلة بالكامل في مدارس الثانوي، مشيرا إلى أن نسبة الحضور كانت 10% في السابق، بينما وصلت إلى 85% بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير التعليم، أن أحد أدوات لمواجهة الكثافة الطلابية، الاستعانة بالمدارس الثانوية وهي مدارس مجهزة بأحدث الأجهزة.

واوضح الوزير انه الأن 99% من الفصول الكثافات تحت 50 طالب وفي محافظة البحيرة 100%، حيث إستحدثنا 98 ألف فصل جديد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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