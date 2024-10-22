رابط تحميل التقييمات والأداءات الصفية والواجبات المنزلية للطلاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:18 مساءً - رابط تحميل التقييمات الأسبوعية.. يبحث العديد من طلاب النقل بكافة المراحل التعليمية الثلاث، عن رابط تحميل التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية الخاصة بالأسبوع الحالي من الدراسة.

تحميل التقييمات الأسبوعية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة الحصول على التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك في بداية العام الدراسي.

رابط تحميل التقييمات الأسبوعية

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لطلاب صفوف المراحل التعليمية «الابتدائية - الإعدادية - الثانوية» الحصول على التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية وتحميلها من خلال زيارة الرابط التالي: رابط تحميل التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية.

طريقة تحميل التقييمات الأسبوعية

- الدخول على موقع وزارة التعليم الإلكتروني.

- الضغط على المنصات الإلكترونية.

- اختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

- اختيار المرحلة التعليمية التي يدرس بها الطالب.

- اختيار الصف الدراسي.

- الضغط على أيقونة التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية.

- تظهر كافة التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية.

- يختار الطالب المادة المراد.

- الضغط على علامة التحميل.

درجات التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية يتم احتسابها من أعمال السنة، حيث يتم احتساب 5 درجات على التقييمات الأسبوعية و5 درجات خاصة بالواجبات المنزلية، من درجات أعمال السنة للطالب، ويتم خصم درجات إذا لم يقم الطالب بأداء الواجبات المنزلية أو التقييمات الأسبوعية.

الهدف من التقييمات الأسبوعية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الهدف من أداء التقييمات الأسبوعية هو التحقق من مدى تحقيق نواتج التعلم للموضوعات التي تم تدريسها للطلاب خلال الأسبوع، ومعرفة نقاط القوة والضعف والعمل على حلها.

طريقة تنفيذ التقييمات الأسبوعية

وكشفت وزارة التعليم عن طريقة تنفيذ التقييمات الأسبوعية، حيث يتم تنفيذها عن طريق تقسيم طلاب الفصل الواحد إلى ثلاث مجموعات، وتوزيع التقييمات الأسبوعية على الطلاب، على أن يتم التنويع في التقييمات الأسبوعية للطلاب لضمان قياس نواتج التعلم المستهدفة.