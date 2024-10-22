بسعر 150 جنيها للطبق.. «الزراعة» تواصل طرح بيض المائدة للمواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:18 مساءً - صرح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن القطاع بالاشتراك مع الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية، طرح كميات كبيرة من بيض المائدة للمواطنين بسعر 150 جنية للطبق في محافظة الإسكندرية، وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم وبما يساهم في سد احتياجات السوق المصري واستقرار أسعار بيض المائدة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجهيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، والمساهمة في ضبط أسعار تلك السلع بالأسواق، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

وكانت وزارة الزراعة اطلقت أول أمس 14 منفذا متحركا لبيع المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بمحافظة الإسكندرية بأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وفي إطار المبادرة الرئاسية «بداية».

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمساهمة من خلال القطاعات الإنتاجية للوزارة، في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.