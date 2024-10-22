وزير التعليم للنواب: كثافة الفصول من أكبر التحديات التي واجهناها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:18 مساءً - قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر بها أكبر نظام تعليمي حيث لدينا 25 مليون طالب، و834 ألف معلم، مشيراً إلى أن أكبر التحديات التي واجهناها هي كثافة الفصول، حيث كان هناك فصول تصل إلي 200 أو 150 طالب.

جاء ذلك خلال إنعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للاستماع لبيان وزير التربية والتعليم.

وقال الوزير، إن أحد الأدوات لمواجهة هذه الكثافة مثل الأستعانة بالمدارس الثانوية وهي مدارس مجهزة باحدث الأجهزة، لمسائي وحولنا بعض المدارس الأعادادي لصباحي، كما إستعنا بأماكن الفرغات الخالية كفصول، وغيرنا بعض الأجازات وتابع قائلاً: انه ترك الامر للأدارات التعليمية كلاً وفقاً لظروفها.

واوضح الوزير انه الأن 99% من الفصول الكثافات تحت 50 طالب وفي محافظة البحيرة 100%، حيث إستحدثنا 98 ألف فصل جديد