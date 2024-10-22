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وزير التعليم: نجحنا في حصر الفراغات بمعظم المدارس وتحويلها إلى فصول لحل مشكلة الكثافة - أخبار كلمتك

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وزير التعليم: نجحنا في حصر الفراغات بمعظم المدارس وتحويلها إلى فصول لحل مشكلة الكثافة - أخبار كلمتك

وزير التعليم: نجحنا في حصر الفراغات بمعظم المدارس وتحويلها إلى فصول لحل مشكلة الكثافة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:18 مساءً - استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمام مجلس النواب، بيانًا بأعمال وزارة التربية والتعليم من شهر يوليو وحتى شهر أكتوبر 2024، والتي بها أبرز الخطط والسياسات حول التعليم الفني والثانوي ومعالجة مشاكل الكثافة داخل الفصول الدراسية وزيادة عدد المدارس وضبط المنظومة التعليمية وتحسين جودة التعليم.

حصر الفراغات في معظم المدارس

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة واجهت الكثير من التحديات من أبرزها: أزمة تكدس الفصول المدرسية حيث وصل بعضها نحو 200 طالب، مشير إلى أن وزارة التعليم نجحت في حصر الفراغات في معظم المدارس وتحويلها إلى فصول.

تقليل كثافة الفصول

سد العجز في الفصول

وأضاف وزير التعليم، أن الوزارة لجأت لمجموعة من الحلول المستدامة، ومن بينها بناء 15 ألف فصل سنويًا، وساهمت بعض الحلول في تغطيت عجز المدارس بنسبة تتراوح بين 11 إلى 19%، من خلال الدراسة بنظام «GBs»، موضحًا أن الفصول أصبحت الآن تحت 50 طالبا في الفصل.

استحداث 98 ألف فصل

واستكمل الوزير، أن وزارة التربية والتعليم قامت باستحداث 98 ألف فصل لم يكونوا موجودين العام الماضي، مشير إلى أن هناك عجز في المدرسين بنحو 650 ألف معلم عجز.

العمل على تقليل الكثافات الطلابية بالفصول

وفي سياق متصل، أكد وزير التربية والتعليم، على مديري الإدارات التعليمية بضرورة التواصل مع المديرية والوزارة في حال وجود صعوبات أمام تحقيق خفض الكثافات الطلابية لإيجاد الحلول المناسبة قبل بداية العام الدراسي.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024

وقد انطلق الدراسة في العام الدراسي الجديد 2024 من يوم السبت الموافق 21 سبتمبر، وتستمر الدراسة بالعام الدراسي الجديد حتى يوم الخميس الموافق 5 يونيو، لتبدأ بعد ذلك امتحانات نهاية العام الدراسي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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