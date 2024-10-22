مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجدول الكامل لعروض أفلام الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجدول الكامل لعروض أفلام الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

"دينزل واشنطن" ينضم لطاقم عمل فيلم BlackPanther3 - أخبار كلمتك

"دينزل واشنطن" ينضم لطاقم عمل فيلم BlackPanther3 - أخبار كلمتك

أنباء عن نقل اللواء ١٣٥ من المنطقة العسكرية الاولى إلى هذه المحافظة و بن سلمان يعلق - أخبار كلمتك

أنباء عن نقل اللواء ١٣٥ من المنطقة العسكرية الاولى إلى هذه المحافظة و بن سلمان يعلق - أخبار كلمتك

توقعات باجواء شديدة البرودة على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

توقعات باجواء شديدة البرودة على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شكوتها من قلة العمل.. عفاف مصطفى تنتهي من تصوير فيلم «الدشاش» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شكوتها من قلة العمل.. عفاف مصطفى تنتهي من تصوير فيلم «الدشاش» - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة يكرم 3 معلمات أثناء زيارته لمدارس بكرداسة ‏وبولاق الدكرور - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة يكرم 3 معلمات أثناء زيارته لمدارس بكرداسة ‏وبولاق الدكرور - أخبار كلمتك

قبل بدء الحجز.. تعرف على آلية اختيار الفائزين في شقق الإسكان الاجتماعي - أخبار كلمتك

قبل بدء الحجز.. تعرف على آلية اختيار الفائزين في شقق الإسكان الاجتماعي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: قمة الرياض أسفرت عن آلية سداسية لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: قمة الرياض أسفرت عن آلية سداسية لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

2 مليار و43 مليون دولار صادرات الملابس الجاهزة من يناير إلى سبتمبر 2024 - أخبار كلمتك

2 مليار و43 مليون دولار صادرات الملابس الجاهزة من يناير إلى سبتمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

«القومي للأجور» يوضح تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«القومي للأجور» يوضح تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات - أخبار كلمتك

«القومي للأجور» يوضح تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:54 صباحاً - زياده المرتبات والمعاشات.. ينتظر المواطنون، بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار، الذي يٌنتج عنه زيادة في أسعار كافة الخدمات والمنتجات والسلع الغذائية، قرار من الحكومة بـ زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة الحالية.

تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات

وأوضح مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور في تصريحات صحفية سابقة تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات قائلاً إن المجلس القومي للأجور لديه توقعات بزيادة الأجور الفترة المقبلة بالقطاع العام، المؤسسات والهيئات الاقتصادية، والعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

زيادة المرتبات والمعاشات

زيادة المرتبات والمعاشات

وقال عضو المجلس القومي للأجور إنه حتى مع وجود عجز في الموازنة، لا يمكن ترك المواطنين، يعانون من زيادة الأسعار، إذ تحملوا ضغوط اقتصادية شديدة خلال الفترة الماضية.

زيادة المرتبات والمعاشات

زيادة الأجور الفترة المقبلة

وأضاف مجدي البدوي أن أن أسعار البنزين والسولار، زادت مرتين خلال الأشهر الماضية، بنسب ليست قليلة، ولذلك زيادة الأجور الفترة المقبلة شيء متوقع.

زيادة المرتبات والمعاشات

مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأكد عضو المجلس القومي للأجور أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ويؤكد ذلك أن القيادة السياسية تضع محدودي الدخل أمام نصب العين.

زيادة المرتبات والمعاشات

زيادة المرتبات والمعاشات في مارس 2023 الماضي

يذكر أن الحكومة، قررت زيادة الحد الأدنى للأجور بنحو 50%، ليصل الحد الأدنى إلى 6000 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك ضمن قرارات حزمة الحماية الاجتماعية في شهر مارس 2024 الماضي.

زيادة المرتبات والمعاشات

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

وفي سياق متصل، يبدأ صرف مرتبات شهر اكتوبر 2024 لـ العاملين في القطاع الخاص والحكومة يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، ويستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام، وينتهي يوم 30 أكتوبر 2024 المقبل.

زيادة المرتبات والمعاشات

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024

كما تبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 لـ المواطنين يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية الشهر المقبل.

اقرأ أيضاً
«مفاجأة» في زيادة المرتبات والمعاشات.. والقومي للأجور يكشف عن التفاصيل

موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2024.. «مستقبل وطن» يجيب (فيديو)

لتمويل زيادة «المرتبات والمعاشات».. المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مصطفى الفقي يكشف خطوات ترامب تجاه حرب غزة وسر قمة الرياض قبل تنصيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق