«القومي للأجور» يوضح تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:54 صباحاً - زياده المرتبات والمعاشات.. ينتظر المواطنون، بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار، الذي يٌنتج عنه زيادة في أسعار كافة الخدمات والمنتجات والسلع الغذائية، قرار من الحكومة بـ زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة الحالية.

تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات

وأوضح مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور في تصريحات صحفية سابقة تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات قائلاً إن المجلس القومي للأجور لديه توقعات بزيادة الأجور الفترة المقبلة بالقطاع العام، المؤسسات والهيئات الاقتصادية، والعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

زيادة المرتبات والمعاشات

وقال عضو المجلس القومي للأجور إنه حتى مع وجود عجز في الموازنة، لا يمكن ترك المواطنين، يعانون من زيادة الأسعار، إذ تحملوا ضغوط اقتصادية شديدة خلال الفترة الماضية.

زيادة الأجور الفترة المقبلة

وأضاف مجدي البدوي أن أن أسعار البنزين والسولار، زادت مرتين خلال الأشهر الماضية، بنسب ليست قليلة، ولذلك زيادة الأجور الفترة المقبلة شيء متوقع.

مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأكد عضو المجلس القومي للأجور أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ويؤكد ذلك أن القيادة السياسية تضع محدودي الدخل أمام نصب العين.

زيادة المرتبات والمعاشات في مارس 2023 الماضي

يذكر أن الحكومة، قررت زيادة الحد الأدنى للأجور بنحو 50%، ليصل الحد الأدنى إلى 6000 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك ضمن قرارات حزمة الحماية الاجتماعية في شهر مارس 2024 الماضي.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

وفي سياق متصل، يبدأ صرف مرتبات شهر اكتوبر 2024 لـ العاملين في القطاع الخاص والحكومة يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، ويستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام، وينتهي يوم 30 أكتوبر 2024 المقبل.

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024

كما تبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 لـ المواطنين يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية الشهر المقبل.