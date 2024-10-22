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ضم مصطفي بكري للجنة العامة لمجلس النواب - أخبار كلمتك

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ضم مصطفي بكري للجنة العامة لمجلس النواب - أخبار كلمتك

ضم مصطفي بكري للجنة العامة لمجلس النواب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:37 صباحاً - أصدر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرارا بضم النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب (مستقل)، لعضوية اللجنة العامة للمجلس.

يذكر أن النائب مصطفى بكرين اكتسب عضوية مجلس النواب لأربع دورات سابقه في 2005 - 2012 - 2015 - 2020.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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