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السكك الحديد تحذر المواطنين من عبور مزلقانات القطارات أثناء غلقها - أخبار كلمتك

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السكك الحديد تحذر المواطنين من عبور مزلقانات القطارات أثناء غلقها - أخبار كلمتك

السكك الحديد تحذر المواطنين من عبور مزلقانات القطارات أثناء غلقها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً - حذرت هيئة السكك الحديد المواطنين من ارتكاب بعض السلوكيات الخاطئة التي تعرض حياتهم للخطر، ومن أبرز هذه السلوكيات عبور مزلقانات القطارات أثناء غلقها.


وتوعدت السكك الحديد الركاب الذين يحاولون استقلال القطارات بين عربات القطار أو فوقها مما يهدد حياتهم ويعرضهم للخطر ويتسبب فى تعطيل حركة التشغيل.

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تعليمات عبور مزلقانات السكة الحديد

وناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور بعد  فتح المزلقان ومرور القطار، وعدم  اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه، حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

 

 

 

 

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حملة سلوكنا- مسئوليتنا

واصلت وزارة النقل الحملة الموسعة التي أطلقها تحت عنوان سلامتك تهمنا، لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

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كما ناشدت الهيئة المواطنين عدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وإزهاق لأرواح المواطنين وإتلاف للممتلكات العامة وتعطيل سير القطارات. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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