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تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً -  أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 868 شاحنة و85 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 346 شاحنة و70 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 522 شاحنة و15 سيارة. 

 

معدل تداول الحاويات 

 يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر العبارة  امل  ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتان بوسيددون اكسبريس ودليلة، كما تم تداول 3300 طن بضائع و355 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن كوين نفرتيتي، آور وسينا.
 

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1360 راكبا بموانيها.
 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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