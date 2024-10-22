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السفير خالد عارف يستعرض ما حققته مصر من طفرة على صعيد الصناعات الدوائية بالسنغال - أخبار كلمتك

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السفير خالد عارف يستعرض ما حققته مصر من طفرة على صعيد الصناعات الدوائية بالسنغال - أخبار كلمتك

السفير خالد عارف يستعرض ما حققته مصر من طفرة على صعيد الصناعات الدوائية بالسنغال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:21 صباحاً - أكد سفير مصر بداكار السفير خالد عارف حرص القاهرة على الوقوف بجانب جامبيا وتقديم يد العون ونقل خبراتها في مختلف المجالات، وخاصة بمجالي الصيد والاستزراع السمكي وإدارة الموارد المائية لما لمصر من باع طويل فيهما.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير المصري بالسنغال، على هامش مشاركته في أعمال الدورة العادية 81 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمشاركة وزيري الصحة في جامبيا أمادو ساماتا Ahmadou Samateh والموارد المائية والصيد موسى دارمه Musa Drammeh.

واستعرض السفير خالد عارف، خلال اللقاء، ما حققته مصر من طفرة على صعيد الصناعات الدوائية، معربا عن استعداد مصر لتطوير التعاون الثنائي في مجال الصحة، وحرصها على تشجيع شركات الدواء المصرية على دخول السوق الجامبي.

من جانبه، أشار وزير الصحة الجامبي إلى المكانة الخاصة التي يحظى بها الأطباء المصريون لدى المواطن الجامبي، فضلا عن سمعة الدواء المصري الذي يتميز بالجودة، مقترحا دراسة إقامة مصنع في بلاده لإنتاج المنتجات الدوائية.. مؤكدا استعداده لتقديم كافة التسهيلات للشركات المصرية التي لديها رغبة في التصنيع في بلاده.

من جانب آخر، أعرب وزير الموارد المائية والصيد الجامبي عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الصيد والاستزراع السمكي، معربا عن تطلع الجانب الجامبي لتطوير التعاون بين البلدين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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