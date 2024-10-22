في ثالث أيام نوة رياح الصليب.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء وتحذر من هذه الظاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:21 صباحاً - الطقس .. كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، «ثالث أيام نوة رياح الصليب»، محذرة من ظاهرة جوية تسيطر على الأجواء في مصر.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارا على جنوب البلاد، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

طقس اليوم

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ظاهرة جوية، وهي نشاط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب الأنحاء، اعتبارًا من الساعة 6 صباحاً إلى الساعة 11 ليلاً يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024.

وأضافت أن سرعة الرياح تصل اليوم الثلاثاء إلى 40 كم/ساعة، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

الظواهر الجوية اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

ويتزامن اليوم الثلاثاء، ثالث أيام نوة رياح الصليب، التي ضربت البحر المتوسط والسواحل الشمالية، بداية من يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري.

ويشهد البحرين المتوسط والأحمر اضطراب في حركة الملاحة البحرية بسرعة 60:50 كم في الساعة، ويصل ارتفاع الموج إلى 2.5 متر إلى 3.5 متر.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 28 20 العاصمة الإدارية 28 19 6 أكتوبر 28 19 بنها 27 20 دمنهور 27 20 وادي النطرون 28 19 كفر الشيخ 27 20 المنصورة 27 20 الزقازيق 28 20 شبين الكوم 27 19 طنطا 27 20 دمياط 27 21 بورسعيد 28 22 الإسماعيلية 28 19 السويس 29 19 العريش 27 19 رفح 26 18 رأس سدر 31 19 نخل 25 11 كاترين 23 09 الطور 31 21 طابا 27 21 شرم الشيخ 31 24 الإسكندرية 27 21 العلمين 26 21 مطروح 26 20 السلوم 25 17 سيوة 28 17 رأس غارب 30 22 الغردقة 30 22 سفاجا 31 22 مرسى علم 31 23 شلاتين 31 23 حلايب 29 24 أبو رماد 30 23 رأس حدربة 29 24 الفيوم 29 19 بني سويف 29 18 المنيا 30 18 أسيوط 31 17 سوهاج 32 18 قنا 33 21 الأقصر 34 21 أسوان 34 22 الوادي الجديد 32 17 أبو سمبل 33 22