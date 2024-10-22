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إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الشفوي في مسابقة شغل وظائف بجهاز شئون البيئة - أخبار كلمتك

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إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الشفوي في مسابقة شغل وظائف بجهاز شئون البيئة - أخبار كلمتك

إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الشفوي في مسابقة شغل وظائف بجهاز شئون البيئة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:57 صباحاً -  يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن الموعد المقرر للامتحان الشفوي، والذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف باحث بيئي بجهاز شئون البيئة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية والمقرر إجراؤها من يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر المقبل ولمدة ٣ أيام.


وكان الجهاز أعلن أول أبريل الماضي عن حاجة جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة لتعيين عدد 24 في وظيفة باحث شئون بيئة ثالث بالمستوى الوظيـفي الثــالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

وتم فتح باب التقديم في الفترة من  17/4/2024 حتى 30/4/2024، على موقع بوابة الوظائف الحكومية  ثم أجرى الامتحان الإلكتروني للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط خوض المسابقة يوم ٢ يوليو الماضي بمركز تقييم القدرات والمسابقات بالجهاز، وأعلن نتيجته يوم 15 من نفس الشهر، ومن المقرر أن يعقد الامتحان الشفوي بالمركز البيئي الثقافي التعليمي (بيت القاهرة) أمام عمارات الفسطاط بجوار متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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