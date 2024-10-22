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تعاون بين الصحة المصرية واليونانية في نظم المعلومات والرقمنة بقطاع الرعاية الصحية - أخبار كلمتك

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تعاون بين الصحة المصرية واليونانية في نظم المعلومات والرقمنة بقطاع الرعاية الصحية - أخبار كلمتك

تعاون بين الصحة المصرية واليونانية في نظم المعلومات والرقمنة بقطاع الرعاية الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:32 صباحاً - بحث الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مع الدكتور أدونيس جورجياديس وزير الصحة بدولة اليونان، التعاون في تبادل المعلومات والخبرات بمجالات نظم المعلومات والرقمنة بقطاع الرعاية الصحية، وكذلك تبادل الخبرات بمجالات البحث العلمي، إلى جانب بحث التعاون في تدريب العاملين في مجال صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولتين، بالإضافة إلى مناقشة التعاون في تقديم الإغاثات الطبية والإنسانية للشعبين الفلسطيني والسوداني.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة والسكان، مع نظيره اليوناني، اليوم الثلاثاء لبحث تعزيز التعاون للاتفاق حول تطبيق تقنيات حديثة تستهدف التطوير نظم الرعاية الصحية، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24) في نسخته الثانية، والذي يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع شهد بحث التعاون في تنفيذ آليات تطوير خدمات الرعاية الصحية بالبلدين مع تبادل الرؤى وخبرات الدولتين، بالإضافة إلى بحث التعاون في تطوير منهجيات التخطيط وتنفيذ ومراقبة خدمات الرعاية الصحية.

وأضاف أن الاجتماع شهد استعراض جهود الدول المصرية بملف الأورام السرطانية وعلى رأسها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والتي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي للسيدات بدءًا من بلوغهن 18 عامًأ، وتقديم التوعية الصحية بأهمية الكشف المبكر والحماية المبكرة، والتي استفاد منها أكثر من 53 مليون سيدة منذ انطلاقها في يوليو 2019، كما استعرض إنجازات الدولة في ملف القضاء على فيروس سي والحصول على الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى أهمية تبادل الخبرات من المصريين واليونانيين بهدف تأهيل ورفع كفاءة كافة العاملين بمجالات الرعاية الصحية بالتخصصات الطبية والتمريضية، وذلك وفقًا لأحدث البروتوكولات والأساليب العلمية الحديثة القائمة على الأدلة والتكنولوجيات الصحية.

من جانبه، أعرب وزير الصحة بدولة اليونان، عن حرص بلاده على التعاون مع الدولة المصرية باعتبارها واحدة من الدول المتطورة صحيًا، كما أنها تمتلك كوادر ومهارات بشرية ذات كفاءة، كما أكد حرص دولته على تقديم كافة أدوات الدعم اللازمة لاستمرار هذا التعاون المثمر بين البلدين، ورفع كفاءة النظم الصحية بالدولتين.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الدولية، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، ومن جانب اليونان، السيد ديميتريوس كاتسيليس، مستشار الوزير، والسيدة أنستازيا بيتروليا المستشارة القانونية للوزير، والسيدة مارييتا ديما سكرتيرة الوزير.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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