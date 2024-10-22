وزير الصحة يناقش مع نظيره العراقي تبادل الرؤى والخبرات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:32 صباحاً - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، مع وزير الصحة العراقي الدكتور صالح مهدي الحسناوي، فرص التعاون في تبادل الرؤى والخبرات، بما يساهم في إثراء العلاقات في المجال الصحي من حيث (الصناعات الدوائية، وإنشاء وتطوير المنشآت الطبية، والبرامج التدريبية لتنمية قدرات ومهارات الفرق الطبية).

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصحة والسكان مع نظيره العراقي، لمناقشة فرص توسيع التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، الذي يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزيران - في مستهل الاجتماع - عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والعراق على مدار عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والتعاون المثمر الذي يحققه البلدان بمختلف المجالات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار إن الجانبين ناقشا فرص التعاون في مجال إنشاء وتطويرالمستشفيات وإمكانية استفادة الجانب العراقي من الخبرات المصرية في هذا الشأن، حيث يعمل الجانب العراقي على بناء 16 منشأة طبية جديدة، وفي هذا الصدد استعرض الدكتور خالد عبد الغفار استراتيجية الوزارة في إنشاء نماذج مختلفة لاسيما المستشفيات النموذجية بناءً على الاحتياجات والكثافة السكانية بالمحيط الجغرافي للمنشأة الطبية والتكلفة.

وتابع عبد الغفار "إن الجانبين ناقشا فرص التعاون لتبادل الخبرات في مجال الصحة النفسية ومكافحة الإدمان، وتعظيم استفادة الجانب العراقي من برامج صندوق مكافحة الإدمان بمصر"، حيث أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك مستشفيات نموذجية في هذا المجال، داعيًا الجانب العراقي لإجراء زيارة ميدانية لمستشفى إمبابة لعلاج الإدمان للتعرف على نموذج الإنشاء والتجهيز والبرنامج الوظيفي وآليات العمل به.

ولفت إلى أن الجانبين ناقشا أيضًا تبادل الخبرات في مجال العمل السكاني، حيث استعرض الوزير استراتيجية الوزارة في إعداد الخريطة السكانية في مصر وآليات التدخل بناءً على تلك الخريطة ومؤشرات الأداء لتحقيق الأهداف، واتفق الوزيران على التنسيق بين مسئولي الملفات بوزارتي الصحة بمصر والعراق للتعاون في هذا الشأن، كما ناقش الجانبان التعاون في التوسع ببرامج تدريب الفرق الطبية العراقية بمصر، في ضوء استقدام المتدربين ضمن برنامج الزمالة المصرية.

من جانبه، أعرب وزير الصحة العراقي، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، مشيرًا إلى ما لمسه من ثراء فكري وسياسي ومهني في تنظيم المؤتمر والاستفادة الكبيرة التي حققها الوفد العراقي المشارك في حضور المؤتمر، مؤكدًا حرص العراق على استمرار التواصل والتعاون المستمر لتبادل الخبرات والدروس المستفادة مع الجانب المصري.