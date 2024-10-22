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«مفاجأة» في زيادة المرتبات والمعاشات.. والقومي للأجور يكشف عن التفاصيل - أخبار كلمتك

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«مفاجأة» في زيادة المرتبات والمعاشات.. والقومي للأجور يكشف عن التفاصيل - أخبار كلمتك

«مفاجأة» في زيادة المرتبات والمعاشات.. والقومي للأجور يكشف عن التفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:15 صباحاً - زياده المرتبات والمعاشات.. يتساءل المواطنون عن احتماليةزيادة المرتبات والمعاشات، تزامنًا مع رفع أسعار البنزين والسولار، التي يترتب عليها زيادة أسعار السلع.

زياده المرتبات والمعاشات

كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، حقيقة وجود زيادة مرتقبة في الأجور والمرتبات والمعاشات.

وقال البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم»، أمس الإثنين، إن المجلس القومي للأجور لديه توقعات بزيادة الأجور الفترة المقبلة، في القطاع العام، والمؤسسات والهيئات الاقتصادية، والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، خاصة بعد زيادة الأسعار الفترة الأخيرة.

حقيقة زيادة المرتبات والمعاشات

وأوضح أنه حتى مع وجود عجز في الموازنة لا يمكن ترك المواطنين يعانون من زيادة الأسعار والخدمات، إذ تحملوا ضغوطًا كبيرة خلال الفترة الماضية، متابعًا: «وحتى إن زاد حجم عجز الموازنة، لا يمكن ترك المواطنين في ظل هذه الضغوط الاقتصادية الشديدة».

وأشار عضو المجلس القومي للأجور، إلى أن أسعار المحروقات تحركت مرتين خلال الأشهر الماضية بنسب ليست قليلة، متابعا: «زيادة الأجور الفترة المقبلة مطلب وتوقع».

زياده المرتبات والمعاشات

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

ويذكر أن وزارة المالية حددت موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024، للموظفين العاملين في الدولة، مشيرة إلى أن الصرف يبدأ اعتبارًا من 24 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 5 أيام متتالية.

زياده المرتبات والمعاشات

وأشارت الوزارة إلى أن متأخرات شهر سبتمبر الماضي، تصرف للعاملين في الدولة بالوزارات والجهات الحكومية، أيام: 7-8-9-10، من أكتوبر 2024.

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024

إما عن صرف معاشات شهر نوفمبر 2024، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ومن المقرر أن يبدأ في اليوم الأول من الشهر الميلادي، ستبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات نوفمبر 2024 يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024.

زياده المرتبات والمعاشات

أماكن صرف المرتبات والمعاشات

أماكن صرف المرتبات

- البريد المصري.

- فروع البنوك المختلفة.

- ماكينات الصرف الآلي ATM.

أماكن صرف المعاشات

ماكينات الصراف الآلي للبنوك «ATM».

- منافذ البريد المصري.

- منافذ شركة فوري.

- فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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