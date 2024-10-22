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جولة داخل مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية (فيديو) - أخبار كلمتك

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جولة داخل مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية (فيديو) - أخبار كلمتك

جولة داخل مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:00 صباحاً -  نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلسلة من الفيديوهات عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت لقاءات وفيديوهات من داخل وكالة الفضاء المصرية، وذلك لرصد المهام التي تقوم بها الوكالة لاستعراض أبرز وآخر الأعمال للوكالة.

تضمنت الفيديوهات جولة داخل مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية، لاستعراض أبرز الأعمال في إطار توطين تكنولوجيات الأقمار الصناعية، وأيضًا من داخل معمل تصميم واختبار أنظمة التحكم في الأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية، تم إظهار جهود مصر لتوطين برمجيات التحكم في القمر الصناعي أثناء مرحلة الإطلاق.

وكشفت الفيديوهات التي شملت لقاءات مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي، أن مصر أطلقت أول قمر تشغيلي بالشراكة مع الصين في ديسمبر 2023 "مصر سات 2"، ما يُعتبر تجربة فريدة بالنسبة لمصر، مضيفًا أنه تلى ذلك إطلاق قمر آخر بنسبة صناعة محلية مصرية وصلت إلى 40%، موضحًا أن ذلك ضمن خطة مصرية لتوطين صناعة الأقمار الصناعية بنسبة 60%؛ كما أشار إلى أن مصر من أولى الدول في إفريقيا التي استخدمت تكنولوجيا الفضاء، وأطلقت أقمارًا صناعية، مضيفًا أن مصر تمتلك 13 قمرًا صناعيًّا حتى الآن.

وأوضح الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن هناك مشروعات عديدة لتطوير الأقمار الصناعية وتوطين صناعتها في مصر، كمشروعات الأنظمة الفرعية للأقمار الصناعية وبعضها يتعلق بتجميع وتكامل أقمار بالكامل، مشيرًا إلى أن هناك مشروعًا مشتركًا بين 5 دول إفريقية في قمر التنمية الإفريقي لتحقيق التنمية المستدامة؛ كما أن مصر لديها تعاون واسع على المستوى الدولي في مجال الفضاء، مشيرًا إلى وجود شراكات مع دول أوروبية وعربية وآسيوية وإفريقية في هذا المجال.

ورصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تفاصيل تأسيس وكالة الفضاء المصرية عام 2018، حيث إن تاريخ الفضاء في مصر يمتد إلى ما قبل ذلك، فكان فيها أول مرصد في العالم قبل 7 آلاف سنة، والذي كان يستخدم في الفلك لمعرفة حركة الشمس والكواكب لتحديد بداية العام والموسم الزراعي والحصاد، بحسب الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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