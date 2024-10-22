رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:57 صباحاً - رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية.. تزامنًا مع انتهاء الأسبوع الخامس من الدراسة، يبحث العديد من الطلاب عن رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية من خلال موقع الوزارة.

رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية

يمكن لطلاب صفوف النقل والشهادات «الإعدادية - الثانوية» الحصول على التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية من خلال تصفح موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

طريقة حل الواجبات المنزلية

ويتم حل الواجبات المنزلية الصحيحة، من خلال قيام معلم الفصل بكتابة الواجبات المنزلية على السبورة للطلاب، ليقوم الطالب بدوره لنقل الواجبات المنزلية في كراسة الواجبات المنزلية وحلها، ليتابع المعلم في اليوم التالي حل الواجبات مع الطلاب.

طريقة تنفيذ التقييمات الأسبوعية

ويتم تنفيذ التقييمات الأسبوعية من خلال تقسيم طلاب الفصل إلى ثلاث مجموعات، وتوزيع التقييمات الأسبوعية على الطلاب، على أن يتم التنويع في التقييمات الأسبوعية للطلاب لضمان قياس نواتج التعلم المستهدفة.

رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية

- رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف الأول الابتدائي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف الثاني الابتدائي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف الثالث الابتدائي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف الرابع الابتدائي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف الخامس الابتدائي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف السادس الابتدائي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف الأول الإعدادي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف الثاني الإعدادي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف الثالث الإعدادي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف الأول الثانوي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف الثاني الثانوي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف الثالث الثانوي 2024، مـــن هــنـــــــــــــا.

درجات التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية

ويتم احتساب 5 درجات على التقييمات الأسبوعية و5 درجات خاصة بالواجبات المنزلية، من مجمل مجموع درجات أعمال السنة للطالب، ويتم خصم درجات إذا لم يقم الطالب بأداء الواجبات المنزلية أو التقييمات الأسبوعية.

التقييمات الأسبوعية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الهدف من أداء التقييمات الأسبوعية هو التحقق من مدى تحقيق نواتج التعلم في تعلم الدروس التي تم تدريسها للطالب خلال هذه الفترة، ومعرفة نقاط القوة والضعف.